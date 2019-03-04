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CHP'nin ÖDP'li komünist adayı Taş, HDP desteğini Saadet'in kanalında itiraf etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ısrarla gizlemeye çalıştığı terör örgütü PKK’nın siyasi kanadı HDP ile olan ittifakını, CHP'nin Beyoğlu'nda aday gösterdiği ÖDP'li Alper Taş katıldığı televizyon programında itiraf etti.

04 Mart 2019 Pazartesi 16:28

31 Mart yerel seçimleri öncesinde kirli ittifak gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gizli kapılar ardından pazarlık yürüttüğü ve Kandil'deki sözde terör örgütü liderlerinden gelen talimatlar sonrası yerel seçimlerde ortaklık resmiyet kazandı. Fakat ısrarla Kılıçdaroğlu ve parti içerisindeki isimler HDP ile olan ittifakı inkar stratejisine gitti. Daha önce de CHP ile HDP ittifakını görüntülerle belgelenmişti. Son olarak CHP'nin Beyoğlu'nda aday gösterdiği ÖDP'li komünist Alper Taş, TV5'te katıldığı canlı yayında itiraf etti.

"HDP ile birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum''

Teröristbası Abdullah Öcalan posteri önünde poz veren Alper Taş, yerel seçimlerde HDP ile birlikte hareket ettiklerini ve bundan mutluluk duyduklarını itiraf etti.

Bir televizyon programına konuk olan Taş, ''HDP bizi destekliyor. Kürt yurttaşlarımız da bu ülkenin vatandaşı. Beyoğlu'nu bizimle beraber yönetmek istiyorlarsa ne mutlu bize. HDP'li arkadaşlar da bu sürecin bir parçası. İllet, zillet ittifakı gibi laflara boyun eğmeyiz'' dedi.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 16:28
  1. CHP Beyoğlu Belediye Başkan adayı Alper Taş
  2. CHP HDP ittifakı

YORUM YAZ

  • sahrasahra15 dk önce
    ne utanmaz isnansınız ya . saadetmiş reziller. utanmazlar. saadet olmuş ihanet
  • gökay keleşgökay keleş1 sa önce
    saadet ten bukadarniyekorkuyorsunuz,,,,,,lafa bak yasaadetinkanalında,,,akitbir günseninicindesöylerler falancının gazetesinde die,,,,,,,,
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    31Mart da, Sandığa Gömūleceksiniz, Zillet, İllet, İttifakı Kaybedeceksiniz. Hiç Şüphesiz.

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