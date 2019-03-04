CHP'nin ÖDP'li komünist adayı Taş, HDP desteğini Saadet'in kanalında itiraf etti

31 Mart yerel seçimleri öncesinde kirli ittifak gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gizli kapılar ardından pazarlık yürüttüğü ve Kandil'deki sözde terör örgütü liderlerinden gelen talimatlar sonrası yerel seçimlerde ortaklık resmiyet kazandı. Fakat ısrarla Kılıçdaroğlu ve parti içerisindeki isimler HDP ile olan ittifakı inkar stratejisine gitti. Daha önce de CHP ile HDP ittifakını görüntülerle belgelenmişti. Son olarak CHP'nin Beyoğlu'nda aday gösterdiği ÖDP'li komünist Alper Taş, TV5'te katıldığı canlı yayında itiraf etti.

"HDP ile birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum''

Teröristbası Abdullah Öcalan posteri önünde poz veren Alper Taş, yerel seçimlerde HDP ile birlikte hareket ettiklerini ve bundan mutluluk duyduklarını itiraf etti.

Bir televizyon programına konuk olan Taş, ''HDP bizi destekliyor. Kürt yurttaşlarımız da bu ülkenin vatandaşı. Beyoğlu'nu bizimle beraber yönetmek istiyorlarsa ne mutlu bize. HDP'li arkadaşlar da bu sürecin bir parçası. İllet, zillet ittifakı gibi laflara boyun eğmeyiz'' dedi.