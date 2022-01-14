CHP'nin neden olduğu intiharlarda vicdanınızı buzdolabına mı atmıştınız? Öztrak'tan tepki çeken 'Enes Kara' açıklaması!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

CHP Sözcüsü Öztrak, arkadaşları tarafından ateizme itilen ve manevi bir boşluğa girmesi nedeniyle hayata dair umudunu yitiren Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Enes Kara ile ilgili açıklamada bulundu.

CHP Sözcüsü Öztrak, hükümeti suçlayıp cemaatlere saldırdı

Öztrak, yaptığı açıklamada, laikçiler gibi İslami cemaat ve vakıflara saldırdı. Enes Kara'nın bunalımda olduğunu göz ardı eden ve okulundaki durumunu sorgulamayan CHP Sözcüsü, "Gençlerimiz için yeterli yurt açmayan sizsiniz. Gençlerimizin yurt ve barınma ihtiyacını, taşeronlara havale eden sizsiniz. Vakıflara, cemaatlere, paralel yapılara bu işi siz ihale ettiniz. Hükümet olarak bunlara bir de maddi destek verdiniz. Bu yurtları da doğru dürüst denetlemediniz. Gençlerimizi korumasız bıraktınız. Yandaşlarınıza avroyla dolarla milletin milyarlarını aktardınız. Milyonlarca gencimizi yurtsuz bıraktınız. Sonuç, onlarca ocağa ateş düştü. Milletin vicdanı sızladı, sizin ki sızlamadı. En son, 19 yaşında bir tıp fakültesi öğrencisi Enes Kara, öğrenci evinde maruz kaldığı baskı nedeniyle, yaşama ümidini yitirdi, canına kıydı." ifadesini kullandı.

CHP'nin neden olduğu intiharlarda vicdanınız buzdolabında mıydı?

Seçim dönemine girerken dini siyasete alet etmeyi huy edinen CHP'nin vicdanı da siyasete alet etmesi pes dedirtiyor. Enes Kara intiharında cemaatlere çamur atmak için fırsat bulan CHP'nin bu olayda vicdanları aklına gelirken, CHP yüzünden intihar eden Meclis Üyesi Tugay Adak için o vicdanlar buzdolabına kaldırılmıştı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde üyesi olduğu CHP’nin bayraklarını asarken geçirdiği kaza neticesinde bir gözünü kaybeden CHP Kartepe Meclis Üyesi Tugay Adak, partililerin verdiği iş sözlerini tutmaması üzerine intihar etmişti. Adak’ın ölümünün ardından 20’den fazla CHP’li partili istifa etmiş ve "CHP gençlik kollarının halini" dile getirmişlerdi. Parti binası önünde toplanan CHP'li bir grup genç ise, “Bıçak kemiğe dayandı” sloganları atmıştı.

Enes Kara'nın intiharını cemaatlere saldırmak için kullanan CHP'nin Tugay Adak intiharını görmezden gelmesi ve üç maymunu ikiyüzlülük olarak değerlendirilmişti.

İş vaadiyle 450 bin TL'den fazla rüşvet aldıkları Selim Şimşek, önce ailesini katletti ardından intihar etti

CHP'nin bir diğer üç maymunu oynadığı olay 2019 yılında yaşandı. Antalya’da CHP'li belediye personellerinin yüklü miktarda rüşvet aldığı Selim Şimşek, internetten aldığı siyanürle eşi Sultan Şimşek'i ve çocukları 9 yaşındaki Ceren ile 5 yaşındaki Ali Çınar Şimşek'i zehirledikten sonra intihar etti. 9 aydır işsiz olduğu öğrenilen ve kirasını ödeyemeyecek duruma gelen bilgisayar teknikeri Selim Şimşek, ardında iki sayfalık mektup bıraktı. Bıraktığı mektupta CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde bürokrat olarak görev yapan S.A. ile F.P.’nin kendisinden ‘iş verme’ koşulu ile rüşvet aldığını, son olarak da yine belediyede çalışan R.A. isimli personelin hesabına para gönderdiğini yazdı.

Selim Şimşek’in yazdığı mektupta şu ifadelere ver verildi:

"Bu iki isim dört kişinin ölümünden direk sorumlu olup, bu isimlerin cinayetten yargılanmasını yüce Türk adaletinden talep ediyorum. Benden iş verecekleri vaadiyle 450 bin TL’den fazla para aldılar. Sonrasında ise beni tanımamaya başladılar. Bu ş..... hesap sorulmasını sizlerden rica ediyorum."

Şimşek mektubunda, S.A.'nın talimatıyla belediyede görevli R.A. adlı kişiye 19 bin TL para gönderdiğini ve S.A.'nın kendisinden çok defa yüklü meblağlarda paralar aldığını iddia etti.