CHP'nin mutabakat metni itirafı! Gizli ortak unutulmadı

Altılı masa, Ortak Politikalar Mutabakat Metni’ni kamuoyuna açıkladı. Söz konusu metinde bulunan bazı maddeler ise tehlikeli alanlara giriyordu. Metin her ne kadar 6 partinin bildirisi gibi görülse de HDP'nin mutabakat metnine etkisinin ne olduğu da merak konusuydu.

Mutabakat metni ile ilgili Halk TV yayınında açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, bazı maddelerin HDP için koyulduğu itirafında bulundu.

Taşkın, "Burada ben netameli bir konuya gireceğim" ifadeleriyle kamuyouna altılı masada gösterilmeyen HDP için mutabakata koyduğu maddeleri açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın'ın HDP itirafı şöyle:

"Bazıları diyor ki; Metinde Kürt yok HDP yok. Herkes spesifik bir yerden bakmaya çalışıyor. Bakın! dokunulmazlıkların kaldırılmasının zorlaştırılması, parti kapatılmasının zorlaştırılması, barajın yüzde 3'e düşürülmesi, kayyum meselesinin çözülmesi. Ben bir ara bizim 85 tane olan anayasa maddesinde, Kürt meselesiyle ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı olarak 15 tane madde saymıştım"