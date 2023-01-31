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Siyaset CHP'nin mutabakat metni itirafı! Gizli ortak unutulmadı
Siyaset

CHP'nin mutabakat metni itirafı! Gizli ortak unutulmadı

Altılı masa, Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nin açıklanması ile gündeme geldi. Söz konusu metin tehlikeli alanları içerebiliyordu ve 6 partinin ortak bir bildirisi gibi görünmesine rağmen, HDP'nin metne etkisi merak konusuydu. Halk TV'deki yayında, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, metinde HDP için yer alan bazı maddeleri açıkladı ve "Herkes spesifik bir yerden bakmaya çalışıyor" dedi. Taşkın, dokunulmazlıkların zorlaştırılması, parti kapatılmasının zorlaştırılması, barajın yüzde 3'e düşürülmesi ve kayyum meselesinin çözülmesi gibi konuların HDP için konulduğunu itiraf etti."

Yeniakit Publisher
2023-01-31 02:43:00 -

Altılı masa, Ortak Politikalar Mutabakat Metni’ni kamuoyuna açıkladı. Söz konusu metinde bulunan bazı maddeler ise tehlikeli alanlara giriyordu. Metin her ne kadar 6 partinin bildirisi gibi görülse de HDP'nin mutabakat metnine etkisinin ne olduğu da merak konusuydu.

Mutabakat metni ile ilgili Halk TV yayınında açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, bazı maddelerin HDP için koyulduğu itirafında bulundu.

Taşkın, "Burada ben netameli bir konuya gireceğim" ifadeleriyle kamuyouna altılı masada gösterilmeyen HDP için mutabakata koyduğu maddeleri açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın'ın HDP itirafı şöyle:

"Bazıları diyor ki; Metinde Kürt yok HDP yok. Herkes spesifik bir yerden bakmaya çalışıyor. Bakın! dokunulmazlıkların kaldırılmasının zorlaştırılması, parti kapatılmasının zorlaştırılması, barajın yüzde 3'e düşürülmesi, kayyum meselesinin çözülmesi. Ben bir ara bizim 85 tane olan anayasa maddesinde, Kürt meselesiyle ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı olarak 15 tane madde saymıştım"

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