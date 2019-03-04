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CHP’nin Kuşadası adayı Günel’den esnafa destek sözü

CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel esnaf ziyaretleri kapsamında Kuşadası’nın en eski yerleşim yerlerinden olan Türkmen Mahallesi esnafını ziyaret etti.

04 Mart 2019 Pazartesi 14:01
CHP’nin Kuşadası adayı Günel’den esnafa destek sözü

CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel esnaf ziyaretleri kapsamında Kuşadası’nın en eski yerleşim yerlerinden olan Türkmen Mahallesi esnafını ziyaret etti. Daha çok kuaför ve alışveriş ağırlıklı olan sokakta Günel esnaf ile tek tek görüştü.


Esnafın ortak isteği olan mahallenin ışıklandırılıp canlandırılması ile ilgili, ışıklandırma çalışmalarını hızlı bir şekilde yapılabileceğini belirtti. Buna ek olarak da farklı ne gibi aktiviteleri bu sokağa taşıyabilirizi de hep beraber değerlendirelim diyen Günel esnafa desteği için teşekkür etti.



Ziyareti sırasında basketbol sahasındaki gençlerin isteğini kırmayıp onlarla basketbol oynayan Günel maç sonrası gençleri dinledi. Mümkün olan her alana basketbol potası koyma projelerini ve gençlere yönelik yapılacak olan projelerini anlattı.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 14:01
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