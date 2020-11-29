CHP'nin kopyası oldu! Babacan'dan "cemevi" vaadi

"Ali'siz Aleviler" cemevlerinin ibadethane statüsüne sahip olması için diretiyor. Aleviliği, Hz. Ali'nin yolundan giderek İslam'ı yaşamak olarak gören gerçek Aleviler ise, cemevlerini dergah olarak görerek gereksiz polemiklerden kaçınıyor.

AK Parti de Aleviliği İslam'dan ayrı bir yol gibi göstermeye çalışanlara karşı durarak, Sünniler ile Alevilerin arasını açmaya çalışan zihniyete prim vermiyor.

Buna karşı, AK Parti karşıtlığı için her şeyi meşru gören CHP zihniyeti, cemevlerini tıpkı camiler gibi ibadethane olarak tanıyacaklarını söyleyerek, tepki çeken vaatlerde bulunuyor.

AK Parti'den ayrıldıktan sonra DEVA Partisi'ni kuran Ali Babacan da, CHP'nin bu vaadine sarıldı. Babacan, Alevilerin sözde cemevi sorununu çözeceğini söyledi.

Ali Babacan, "Alevi vatandaşlarımızın başta cemevlerine ilişkin talepleri olmak üzere inanç, düşünce ve davranış temelinde birikmiş sorunlarının çözümü için gerekli her türlü adımı atacağız." dedi.