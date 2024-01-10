CHP’nin komünizm aşkı Kadıköy’e kadar

Sebahattin Ayan İstanbul

CHP ve yandaşları, İnce ve Akşener’e yaptıkları ‘itibarsızlaştırma’ operasyonunu şimdi de Kadıköy adayı olan TKP Tunceli Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu’na karşı başlattı. Daha önce ‘efsane başkan’ diyerek lanse ettikleri Maçoğlu’nu canlı yayında adeta sorguya çekip, baskı uygulayarak adaylıktan vazgeçirmeye çalıştılar. Halk TV’de yayınlanan ‘sözüm var’ adlı programda canlı yayın konuğu olan Maçoğlu, yandaş gazetecilerin yoğun saldırılarına maruz kaldı. Kandil’in şirinesi Şirin Payzın, “Ne alakası var Kadıköy’le Maçoğlu’nun ne alaksı var? Neden Tunceli garantiyken orada kalmayıp da CHP’nin kalesi olan ve dengelerin hassas olduğu bir yere giriyorsunuz. Taş yerinde ağırdır. Niye orada kalmıyorsunuz ya da gidecekseniz neden Hatay’a gitmiyorsunuz” dedi. CHP’nin kalemşörlerinden Barış Terkoğlu da, “Tunceli’de borçlar arttı.

Belediye binası çürük diye boşaldı yenisinin temeli bile atılamadı. Zaten aday olsanız seçilemeyecekti o yüzden Kadıköy’e aday oldu diyorlar” ifadelerini kullandı. Seyhan Avşar ise “Neden iktidarı değil de muhalefeti zorlamaya çalıştığınız tartışılıyor” diye baskılamaya çalıştı.