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Siyaset CHP’nin komünizm aşkı Kadıköy’e kadar
Siyaset

CHP’nin komünizm aşkı Kadıköy’e kadar

Yeniakit Publisher
2024-01-10 10:29:00 -
CHP’nin komünizm aşkı Kadıköy’e kadar

CHP ve yandaşları, daha önce Muharrem İnce ve Meral Akşener’e yaptıkları itibarsızlaştırma operasyonunun benzerini şimdi de TKP’li Tunceli Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu’na karşı başlattı. CHP ve avaneleri daha önce “halkın adamı” diye parlattıkları Maçoğlu’nu, Kadıköy Belediye Başkanlığına aday olduğu için “kızıl komünist” ilan ettiler.

 Sebahattin Ayan  İstanbul 

CHP ve yandaşları, İnce ve Akşener’e yaptıkları ‘itibarsızlaştırma’ operasyonunu şimdi de Kadıköy adayı olan TKP Tunceli Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu’na karşı başlattı. Daha önce ‘efsane başkan’ diyerek lanse ettikleri Maçoğlu’nu canlı yayında adeta sorguya çekip, baskı uygulayarak adaylıktan vazgeçirmeye çalıştılar. Halk TV’de yayınlanan ‘sözüm var’ adlı programda canlı yayın konuğu olan Maçoğlu, yandaş gazetecilerin yoğun saldırılarına maruz kaldı. Kandil’in şirinesi Şirin Payzın, “Ne alakası var Kadıköy’le Maçoğlu’nun ne alaksı var? Neden Tunceli garantiyken orada kalmayıp da CHP’nin kalesi olan ve dengelerin hassas olduğu bir yere giriyorsunuz. Taş yerinde ağırdır. Niye orada kalmıyorsunuz ya da gidecekseniz neden Hatay’a gitmiyorsunuz” dedi. CHP’nin kalemşörlerinden Barış Terkoğlu da, “Tunceli’de borçlar arttı.

Belediye binası çürük diye boşaldı yenisinin temeli bile atılamadı. Zaten aday olsanız seçilemeyecekti o yüzden Kadıköy’e aday oldu diyorlar” ifadelerini kullandı. Seyhan Avşar ise “Neden iktidarı değil de muhalefeti zorlamaya çalıştığınız tartışılıyor” diye baskılamaya çalıştı.

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Yorumlar

hasan

 chp'de o kadar koministtir

Toshiba

Mevlana hazretleri , talebeleriyle medrese yolundadır. Bir evin bahçesinde 5-6 adet  yavrusu alt alta, üst üste oynaşmaktadırlar. Bunu gören talebelerden biri Mevlana Hazretlerine döner ve; ‘ Efendim, şu eniklere bir bakar mısınız? Ne kadar güzel kardeş kardeş oynuyorlar.’ deyice O Allah dostu gönüller salatanı Mevlana’mız şu cevabı verir. ‘ Hele ortalarına bir yağlı kemik at’ Yoldaş(!)ların kardeşliği yağlı kemiği görünce bitti.
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