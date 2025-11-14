CHP’nin kıblesi para olmuş

Yeni akit gazetesinde bugün yayınlanan Muhammet Kutlu imzalı haberde, CHP’deki rüşvet çarkı, AK Parti 27. Dönem İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı tarafından, şu ifadelerle değerlendirildi.

Hem ağlar hem giderim

“Bir söz var; ‘Hem ağlarım hem giderim’ diye. Özgür Özel de, İmamoğlu’na yönelik davada istenen binlerce yıllık hapis talebiyle birlikte aynı durumu yaşıyor. CHP, 1300 yıllık Peygamber Devleti’ni çalmıştı. Bunlar da aynı hırsızlık geleneğini sürdürmüştür, genlerinde var. Anadolu’da nerede sevilmeyen, o bölgenin kaynaklarını yiyen varsa CHP’de siyaset yapar. ‘Kıbleleri para olmuş’ diye bir laf vardır. Bunların kıblesi para, şahsi güç ve koltuktur. İmamoğlu da öyleydi. Bence Özgür Özel çok mutlu olmalı. Çünkü hem Kemal Kılıçdaroğlu gitti, hem Ekrem İmamoğlu’ndan kurtuldu. Bunların bereketsizliği 100 yıldır bütün topraklarımıza sirayet etmiştir. İşin kanun tarafını bilmeyiz. Ama İstanbul’da dönen dolapları görüyoruz. Devlet bu işin takipçisi olmuş.”

MİLLET ARTIK TANIYOR

Türkiye Yüzyılı Partisi Genel Başkanı Murat Şahin de, şunları dile getirdi: “Gerçekler artık gizlenemiyor. İstanbul’u ‘şeffaf belediyecilik’ söylemleriyle yönetenlerin, aslında nasıl bir çıkar ağı kurdukları tek tek ortaya çıkıyor. ‘Sivil darbe’ edebiyatıyla yargının önünü kesmeye çalışanlar, adalet karşısında artık o bildik mağduriyet rolünü oynayamayacak. Millet, artık gözyaşı olmadan ağlayanları da, hamasetin arkasına saklananları da tanıyor. Türkiye’de hiçbir güç, ne kadar büyük olursa olsun, adaletin üzerinde değildir.”

