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CHP'nin kararı sonrası AK Parti harekete geçiyor

CHP'nin İstanbul için Ekrem İmamoğlu'nu açıklamasının ardından gözler AK Parti'ye çevrildi.

18 Aralık 2018 Salı 19:25
CHP'nin kararı sonrası AK Parti harekete geçiyor

CHP'de İstanbul adayının Ekrem İmamoğlu olmasından sonra gözler AK Parti'ye çevrildi. Başkent kulislerinde CHP'nin İmamoğlu ismini açıklamasının ardından AK Parti'nin de Binali Yıldırım'ı bu hafta içerisinde açıklamayacağı konuşuluyor.

CHP Ekrem İmamoğlu'nu açıkladı

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için partiler aday belirleme çalışmalarına tam gaz devam ediyor. CHP, bugün toplanan Parti Meclisi'nde Ankara'da Mansur Yavaş ismi üzerinde karar kılarken, İstanbul için de Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ismini açıkladı.

Gözler AK Parti'ye çevrildi

CHP'nin İstanbul adayını belirlemesinin ardından gözler AK Parti'ye çevrildi. Herkes Binali Yıldırım'ın aday olacağına kesin gözüyle bakıyor. Ancak beklenen açıklama bir türlü yapılmadı. Başkent kulislerinde CHP'nin adayının kesinleşmesinden sonra AK Parti'nin Binali Yıldırım'ın adını bu hafta açıklayacağı konuşuluyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 19:25
  1. İstanbul
  2. AK Parti
  3. Ankara
  4. Binali Yıldırım
  5. Beylikdüzü
  6. Ekrem İmamoğlu
  7. Mansur Yavaş

YORUM YAZ

  • YükselYüksel8 dk önce
    Binali Yıldırm başbakanlik yapmış birisidir Onun yerine Veysel Eroğlu aday gösterilse olmaz mıydı?Binali Yıldırım başbakan iken bütün valilere emir veriyordu.İstanbul'un belediye başkanı olduğunda bu sefer kendisi valinin emrinde olacak.
  • Alp AslanAlp Aslan45 dk önce
    Ce-ha-be , muslumanlardan oy calmak icin imamin oglunu aday gostermis. Kanmayin buna eyyy akpartili kardeslerim. Yanlisliginan oy falan verip dinden cikmayin
  • SerhatSerhat1 sa önce
    Bence binali beyi bu işe sokmasa akp... daha genç ve aktif biri olmalı bide binali bey izmirde kaybetti. Bilinç altına kazındı insanların. Chp sağlam seçim yapmış sevilen biri. Akp çok dikkatli olmazsa sadece istanbul deyil birçok büyük şehir gidiverir.... gemi su alır....

Günün Özeti

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