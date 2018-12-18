CHP'nin kararı sonrası AK Parti harekete geçiyor

CHP'de İstanbul adayının Ekrem İmamoğlu olmasından sonra gözler AK Parti'ye çevrildi. Başkent kulislerinde CHP'nin İmamoğlu ismini açıklamasının ardından AK Parti'nin de Binali Yıldırım'ı bu hafta içerisinde açıklamayacağı konuşuluyor.

CHP Ekrem İmamoğlu'nu açıkladı

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için partiler aday belirleme çalışmalarına tam gaz devam ediyor. CHP, bugün toplanan Parti Meclisi'nde Ankara'da Mansur Yavaş ismi üzerinde karar kılarken, İstanbul için de Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ismini açıkladı.

Gözler AK Parti'ye çevrildi

CHP'nin İstanbul adayını belirlemesinin ardından gözler AK Parti'ye çevrildi. Herkes Binali Yıldırım'ın aday olacağına kesin gözüyle bakıyor. Ancak beklenen açıklama bir türlü yapılmadı. Başkent kulislerinde CHP'nin adayının kesinleşmesinden sonra AK Parti'nin Binali Yıldırım'ın adını bu hafta açıklayacağı konuşuluyor.