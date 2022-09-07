CHP'nin kanalında ENAG itirafı! 'Veriler uçuk kaçık'

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yıllık yüzde 80.21 olarak açıklanan enflasyon, CHP'nin kaynak aldığı ENAG tarafından yüzde 181 olarak duyuruldu.

ENAG'ın verilerinin gerçek dışı olduğu CHP'nin yarı resmi yayın organı Halk TV'de açık açık itiraf edildi.

"Bilimsel temelden uzak"

Ayşenur Arslan'a konuk olan muhalefete yakın ekonomist Mustafa Sönmez, ENAG verilerinin bilimsel temelden uzak olduğunu açıkladı.

"ENAG'ın endeksi uçuk kaçık"

Sönmez, Halk TV canlı yayınına aralıklarla konuk edilen Veysel Ulusoy'un başında olduğu ENAG'ın gerçek yüzünü şu ifadelerle anlattı:

ENAG'ın endeksi uçuk kaçık. 101 puan fark olmaz. Bunun hiçbir bilimsel temeli de yok.

Zaten ENAG'ı biraz araştırdığınızda altında hiçbir bilimsel hesaplama çıkmıyor. Onun için unutun yani, 101 puan fark olamaz. 101 puanlık yalan söylenmez. Kimse kendine bunu inandırmaya kalkmasın.