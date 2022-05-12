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Gündem CHP'nin kanalında Demirtaş'a methiyeler düzdüler
Gündem

CHP'nin kanalında Demirtaş'a methiyeler düzdüler

CHP'ye yakınlığı ile bilinen Halk TV'de, terör örgütü PKK ile bağlantıları nedeniyle hüküm giyen HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'a övgüler düzüldü.

Yeniakit Publisher
2022-05-12 00:14:00 -

Demirtaş'ın cezaevinden muhalefete yaptığı 'birlik' çağrısının çok önemli olduğunun vurgulandığı canlı yayında, sunucu Ayşenur Arslan, "Aaa Demirtaş bizi izliyordur. Demirtaş bu ülkede, demokrasi, kardeşlik ve barış adına çok şey yapmış aydından birisidir. Bunu öncelikle teslim etmek lazım. Onun birlik çağrısı, bu süreçte her zamankinden daha önemli. Birileri, 'altılı ganyancılar' diyerek hafife almaya çalışıyor. Yürekleri hop hop ediyor, bekliyorlar ki masa dağılsın. O masa dağılmadığı gibi, Demirtaş'ın kardeşlik, demokrasi için birlik mesajı çok kıymetli, harcamamak lazım." ifadelerini kullandı.

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