CHP'nin kanalında büyük deprem! Deniz Baykal'a "muhtıra" gibi mektup
CHP'nin kanalı Halk TV'de aralarında yönetmen, muhabir, kameraman ve KJ operatörlerinin de bulunduğu 11 çalışan televizyonun hisselerini elinden bulunduran eski CHP lideri Deniz Baykal'a muhtıra gibi bir mektup gönderdi.26 Temmuz 2019 Cuma 13:20
CHP'nin kanalı Halk TV'de sular durulmuyor. Aralarında yönetmen, muhabir, kameraman ve KJ operastörlerinin bulunduğu 11 çalışan televizyonun hisselerini elinde bulunduran eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Bayakl'a muhtıra gibi bir mektup gönderdi. Gönderilen mektupta Halk TV'de yaşananlar ve kanaldaki "erime" anlatıldı"
"Muhtıra" gibi mektubun aynı zamanda Aslı Baykal ve Ataç Baykal'a da iletildiği öğrenildi. Öte yandan ekran yüzlerinden de uzun süreli izine çıkanların olduğu aktarıldı.
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