CHP'nin kanalı AKM'ye ağladı!

Taksim'de bulunan Atatürk Kültür Merkezi'nin yıkım çalışmaları devam ediyor. Son olarak çalışmalar kapsamında AKM'nin ön cephesi kontrollü bir şekilde yıkılmıştı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim'den canlı yayın yapan HALK TV muhabiri ise AKM'deki yıkım çalışmalarını ilginç bir şekilde aktardı.

Anonsu sırasında dikkat çeken bir dil kullanan muhabir, 'Atatürk Kültür Merkezi'ni görenler tanıyamayacaklar. Atatürk Kültür Merkezi harap olmuş biçimde. İş makinaları Atatürk Kültür Merkezi'ni sağından solundan ortasından yıkmaya devam ediyor. Tarihi bina tanınmaz halde.' dedi.

Öte yandan Taksim Camii'nin inşaatına da değinen muhabir 'Artık Taksim Meydanı'nda bir camii inşaatı yükseliyor.' diye ekledi.

Kaynak : Beyaz Gazete