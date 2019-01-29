0553 313 94 23

CHP'nin kalesinde kriz büyüyor! Mevcut başkan "Belli değil" dedi

CHP Genel Merkezi'nin yaptığı "Kadıköy adayımız Şerdil Dara Odabaşı" açıklamasını yalanlayan mevcut Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ise "Aday henüz belli değil" dedi.

29 Ocak 2019 Salı 16:07
CHP'nin kalesinde kriz büyüyor! Mevcut başkan "Belli değil" dedi

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) dün akşam yapılan açıklamada, Kadıköy'den Şerdil Dara Odabaşı'nın aday gösterildiği vurgulandı. CHP Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, ise partisini yalanlayarak "4 Şubat'ta PM tekrardan toplanıp karar verecek" dedi.

"Oylamadan başkan adayı çıkmadı"

Nuhoğlu, CHP'de devam eden Kadıköy Belediye Başkan adayı tartışmasına ilişkin yaptığı açıklamasında, "Kadıköy ile ilgili yapılan oylamada başkan adayı çıkmadı. 4 Şubat'ta PM tekrardan toplanıp karar verecek. Umarım daha sağlıklı karar verilir. Bütün bu 5 yıl içerisinde yapılanlar göz önüne alınır. Halkın katılımıyla belediye başkan adayları belirlenmeli. Ankara'dan çok doğru seçiler yapılmayabilir. Halkın katılımıyla yapılan seçimlerde daha doğru karar çıkar. Bunu parti yönetimine de bildirildik fakat yerine getirilmedi." dedi.

CHP: Adayımız Şerdil Dara Odabaşı

CHP'nin saatler süren toplantısı sonrası MYK'dan çıkan isim Şerdil Dara Odabaşı'nın 30'a karşı 29 oyla PM'den geçtiği ifade edilmişti.

Odabaşı tepki çekti

Odabaşı'nın PKK ve HDP ile ilgili skandal paylaşımları parti içerisinde tartışmalara neden oldu. Odabaşı'nın 'paraşüt aday' olarak kirli pazarlıklar sonrası aday gösterildiğini düşünen partililer sosyal medyadan Genel Merkez'e ve Kılıçdaroğlu'na büyük tepki gösterdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 16:07
  1. Cumhuriyet Halk Partisi
  2. Kılıçdaroğlu
  3. Ankara
  4. Kemal Kılıçdaroğlu
  5. Kemal Kılıç
  6. Kadıköy
  7. 29 Ekim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ukrayna'dan AB'ye üyelik başvurusu
    1. Ukrayna'dan AB'ye üyelik başvurusu
    2. Melih Gökçek'ten müthiş benzetme!..
    3. CHP tescilli ittifakı inkar etti
    4. Esed Rejimi katliam yaptı! Çok sayıda..
    5. Kirli pazarlık deşifre oldu!..
    6. CHP'nin kalesinde kriz büyüyor! Mevcut..
    7. Martin Skrtel'in cezası belli oldu
    8. Türk askeri 24 saat teyakkuzda!..
    9. Terör şüphelisi Yunanistan'a kaçarken..
    10. AK Parti Genişletilmiş İl Seçim İşleri..
    11. Macron'dan Sisi'ye "milyar avroluk"..
    12. Fırtına uyarısı geldi!
    13. Martin Skrtel ne kadar maç cezası aldı?
    14. Ege ve Akdeniz'de yağış, Hatay için..
    15. Guaido'dan Maduro'ya tehdit!
    16. AK Parti Genişletilmiş İl Seçim İşleri..
    17. İranlı vekillerden Petrol Bakanı'na..
    18. Türkiye Çin'e satıyor, Çin de dünyaya!
    19. "Mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz"
    20. Sürücü kurslarında yeni düzenleme!..
    Canan Karatay uyardı! ' Sakın bunları yemeyin'
    Canan Karatay uyardı! ' Sakın bunları yemeyin'
    Türkiye'nin 'kenevir' atağı sonrası İsrail harekete geçti
    Türkiye'nin 'kenevir' atağı sonrası İsrail harekete geçti
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler
    40 yıllık tavuk devi Garip Tavukçuluk, konkordato ilan etti
    40 yıllık tavuk devi Garip Tavukçuluk, konkordato ilan etti
    CHP'de toplu istifa! 'Seçimi alma şansımız yok'
    CHP'de toplu istifa! 'Seçimi alma şansımız yok'

    Günün Karikatürü

    29 Ocak 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    Barzani: Türk askeri üssüne saldırıyı PKK yaptı
    Barzani: Türk askeri üssüne saldırıyı PKK yaptı