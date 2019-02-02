CHP’nin kalelerinde yuvalar dağılıyor

CHP zihniyetinin hakim olduğu Ege ve Trakya bölgesinde, alkol tüketimi devasa boyutlara ulaşırken, boşanmalar da o nispette artış gösteriyor. CHP’li isimlerce yönetilen illerde, büyük sosyal buhranlar yaşanırken, kültürel olarak da büyük bir erozyon baş gösteriyor. Türkiye’de en çok alkol tüketilen 7 il arasında olan İzmir yüzde 25.56’lık boşanma oranıyla ilk sırada yer alırken, 24.91 ile Muğla ikinci, 22.87’lik oranıyla da Aydın üçüncü sırada yer alıyor. Alkol tüketiminin ve boşanmaların at başı gittiği Ege’de okuma oranı yüzde 9 seviyelerinde seyrederek, Türkiye ortalamasının altında kalıyor. Alkol tüketiminin daha az olduğu, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde ise boşanma oranların en alt seviyelerde seyrederken, kitap okuma oranlarındaki artış dikkat çekiyor.

Boşanma yükseliyor

Kendisini ilerici ve aydın zanneden CHP zihniyetinin, ‘sanrılar’ içerisinde yüzdüğünü TÜİK’in paylaştığı veriler gözler önüne seriyor. CHP’nin arka bahçesi olarak gördüğü ve her seçim döneminde sömürdüğü Ege ve Trakya bölgeleri, malum zihniyetin tahakkümü altında büyük bir içtimai çöküntü yaşıyor. Belediyecilik olarak hiçbir hizmet alamayan vatandaşlarımız, alkol tüketimini teşvik eden CHP zihniyeti yüzünden aile saadetinden de oluyor. TÜİK’in paylaştığı verilere göre, CHP’nin yönettiği illerde boşanma oranları hızla artıyor. Söz konusu illerin alkol tüketiminde de ilk sırada yer alması dikkatlerden kaçmıyor. Yıllardan bu yana CHP’li Aziz Kocaoğlu tarafından yönetilen İzmir, yüzde 25.56’lık boşanma oranıyla bu kadar da olmaz dedirtiyor.

Kültürel erozyon!

İkinci sırayı yine CHP’li Osman Gürün tarafından yönetilen Muğla alıyor. Yüzde 24.91’lik boşanma oranıyla aile mefhumunun yavaş yavaş yok olmaya başladığı Muğla, CHP zihniyetinin elinde kendi öz benliğinden uzaklaşıyor. Üçüncü sırayı ise yüzde 22.87’lik oranıyla CHP’li Özlem Çerçioğlu’nun yönettiği Aydın alıyor. Yine CHP’nin büyük bir gücünün olduğu Trakya bölgesinde de boşanmalar Türkiye ortalamasının çok çok üstünde seyrediyor. Tekirdağ, 18.49’luk boşanma oranıyla bölgede ilk sırada yer alırken, 18.37 ile Kırklareli ikinci, 15.95’lik oranıyla da Edirne üçüncü sırada geliyor. CHP zihniyeti tarafından yıllarca tenkit edilen ve ağza alınmayacak hakaretlere uğrayan mütedeyyin illerimizde ise durum tam tersi bir seyir gösteriyor. Gümüşhane yüzde 4.94, Erzurum’un 5.29, Bayburt 6.47, Elazığ 9.23’lük boşanma oranıyla daha sağlam bir görüntü çiziyor.

Okumada sonuncu

Boşanma oranlarının en fazla olduğu illerin, TAPDK verilerine göre de en fazla alkol tüketilen iller arasında yer alması, CHP belediyeciliğinin nasıl bir sosyal bunalıma sebebiyet verdiğini adeta ispat ediyor. Alkol ve boşanma oranlarında başı çeken Ege bölgesi ise yüzde 9’luk kitap okuma oranıyla, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun bile arkasında yer alıyor. CHP’nin hakim olduğu yerlerdeki düşük kültür seviyesi, kendilerini ‘ilerici’ olarak lanse etme çabalarının beyhudeliğini de ifşa ediyor.

CHP alkol masasından kalkamıyor

Türkiye’nin en muhafazakar şehirlerinden biri olan Konya’ya yönelik, ‘en çok alkol tüketilen il’ söylemiyle büyük bir karalama kampanyası başlatanları, TAPDK’nın (Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı) verileri yalanladı. Nüfus yoğunluğuna göre dağılıma bakıldığında kişi başına en çok perakende alkol satış noktası düşen ilin Edirne olduğu, istatistik verilerine yansıdı. Edirne’yi sırasıyla Muğla, Kırklareli, Tekirdağ, Tunceli, Aydın ve İzmir’in takip ettiği görüldü. Söz konusu illerin tamamında CHP’nin yönetimde olması ise zihniyetlerinin kirliliğini gözler önüne serdi.