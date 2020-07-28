CHP'nin Kadın Kolları Kurultayı 8 Ağustos'ta

ANKARA (AA) - MERVE YILDIZALP ÖZMEN - CHP'de, koronavirüs önlemleri sebebiyle iki kez ertelenen Kadın Kolları Genel Başkanlığının 14'üncü Olağan Kurultayı, 8 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Melahat Akan'ın genel başkanlığa seçildiği ilk kadın kurultayını 10 Aralık 1962'de toplayan CHP, Kadın Kolları 14'üncü Olağan Kurultayı'nı önce 21 Mart'ta daha sonra ise 11 Temmuz'da yapma kararı almıştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında iki kez ertelenen Kadın Kolları Kurultayı'nın, ileri bir tarihe alındığı açıklanmıştı.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14'üncü Olağan Kurultayı'nın 8 Ağustos Cumartesi günü saat 10.00'da Bilkent Odeon'da yapılmasına karar verildiğini bildirdi.

Kurultayın seyircisiz, sadece delegasyonun katılımıyla yapılacağını ifade eden Köse, sosyal mesafe, maske, dezenfektan gibi önlemlerin de uygulanacağını kaydetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında daha önce ertelenen Kurultayın temasının, "eşitlik gelecek" olacağını belirten Köse, "Kadın kolları kurultayı aynı zamanda iktidara yürüyüş kurultayı. İktidar kadınlarla gelecek. Temsiliyette yüzde 50 oranında kadınlar olsun istiyoruz. Bu Kurultay, hayatın her alanında, karar mekanizmalarında kadınların yüzde 50 oranında temsiliyeti için mücadele kurultayı olacak." diye konuştu.

Köse, kadının güvencesi olan, Türkiye'nin 2011'de ilk imzacısı olup kabul ettiği İstanbul Sözleşmesi'nin tartışmaya açıldığını vurgulayarak, "Kurultayın gündemi İstanbul Sözleşmesi olacak. 6284 sayılı yasa kadınların güvencesi olan bir yasadır, bu da gündemimizde olacak. Kadın cinayetleri ele alınacak. Son 17 yıldır artarak devam eden kadın cinayetlerine tanıklık ediyoruz. Kadının güçlenmesine yönelik yasaların çıkarılması için gerekli önerilerin sunulacağı bir teklif gündemimizde olacak." dedi.

- Öldürülen kadınların isimlerinin yer aldığı pano olacak

Köse, kadınlar için hayata geçirecekleri projelerin yer aldığı bir kitapçık hazırladıklarını, bu kitapçığı Kurultay'da delegelere dağıtacaklarını kaydetti.

Kurultayda öldürülen kadınların isimlerinin yer verildiği bir pano olacağını anlatan Köse, "Panoda, 'İstanbul Sözleşmesi yaşatır.', '6284 sayılı yasaya dokunma' yazacak. Ayrıca Türkiye'deki öncü kadınların olduğu görseller olacak. Öncü kadınlar arasında Cahide Sonku, Gül Esin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, Sabiha Gökçen gibi isimler bulunacak." diye konuştu.



