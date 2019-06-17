CHP’nin işten attığı işçiler 6 gündür yollarda

Bolu Belediyesindeki işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla Hizmet-İş Sendikasınca düzenlenen ve Çamlıdere ilçesinin Çamkoru mevkisinde başlayan “Emek ve Adalet Yürüyüşü” altıncı gününde Kızılcahamam Ülkücü Şehitler Anıtı’nda sona erdi. Yürüyüşe katılan Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, Arslan, şunları dile getirdi: “Şu ana kadar Hak-İş’e bağlı sendikalarımızdan CHP ve HDP’li belediyelerden 14 bin 500 arkadaşımız istifa ettirildi. Hâlâ da istifa ettirilmeye devam ediliyor. Amacımız alın terimizin, emeğimizin karşılığının çalınmasına itiraz etmek. Bunu yaparken de demokratik süreçleri kullanıyoruz. Sosyal diyalog mekanizmalarını deniyoruz. Buradan CHP’li yetkilere çağrı yapıyorum: Oturun, görüşelim, bu arkadaşları işe alın, biz de eylemimizi burada sonuçlandıralım. Amacımız tek, işe dönmek, işimizi, aşımızı yeniden elimize almak. Sendikal baskılara karşı direnmek, sendikal haklarımızı sonuna kadar kullanmak. Bundan başka bir amacımız yok.”