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CHP’nin İş Bankası’ndaki hisseleri hazineye mi devrediliyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Azerbaycan dönüşü uçakta yaptığı CHP’nin İş Bankasındaki hisselerine ilişkin AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’den son dakika açıklama geldi. Ömer Çelik, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’in her türlü mirası Türk milletinin ortak malıdır. Herhangi bir partinin, bir grubun, bir zümrenin değildir” açıklamasında bulundu.

21 Eylül 2018 Cuma 17:45
CHP’nin İş Bankası’ndaki hisseleri hazineye mi devrediliyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Azerbaycan dönüşü uçakta yaptığı CHP’nin İş Bankasındaki hisselerine ilişkin AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’den son dakika açıklama geldi. Ömer Çelik, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’in her türlü mirası Türk milletinin ortak malıdır. Herhangi bir partinin, bir grubun, bir zümrenin değildir” açıklamasında bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK sonrası partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.  Ömer Çelik, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’in her türlü mirası Türk milletinin ortak malıdır. Herhangi bir partinin, bir grubun, bir zümrenin değildir.” İfadelerini kullandı. Çelik, "(Cumhur İttifakı) Yerel seçimlerde bu ittifakın somut bir mekanizmaya dönüşüp dönüşmeyeceğini önümüzdeki dönemde göreceğiz. Şu anda bununla ilgili bir somut mekanizma, bir ittifak yapılacak ya da yapılmayacak şeklinde bir formül ortaya çıkmış değildir." dedi. Ömer Çelik, "Her siyasi meselede Cumhur İttifakı'nın sorgulanması diye bir şey söz konusu olmaz. Çeşitli görüş ayrılıkları bunu savurmaz, sarsmaz." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 17:45
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