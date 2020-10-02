CHP'nin il belediye başkanları toplantılarının 5'incisi Sinop'ta yapıldı

SİNOP (AA) - CHP'nin il belediye başkanları toplantılarının 5'incisi, 8 ilin belediye başkanının katımıyla Sinop'ta gerçekleştirildi.

Ardahan, Bilecik, Bolu, Burdur, Çanakkale, Edirne, Kırşehir ve Sinop Belediye Başkanlarının katılımıyla Buzhane binasında gerçekleştirilen toplantıda, belediyelerin kentlerinde yaptıkları hizmetlerle ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu.

Heyet adına basın açıklamasını yapan Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Sinop gibi özel bir şehirde bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Bu tür toplantıların vatandaşa hizmet akışında büyük faydalar getirdiğini anlatan Gökhan, "Belediye başkanlarımız arasında düzenlediğimiz toplantıda genel konular, belediyelerin genel sıkıntıları ve çözüm önerileri üzerinde tartışıyoruz. Bu toplantılarda bilgi birikimlerimizi aktarıyoruz." dedi.

Aralarında tecrübeli belediye başkanları olduğu gibi ilk defa seçilenler de bulunduğuna işaret eden Gökhan, şöyle devam etti:

"Biz muhalefet partisinin belediye başkanlarıyız. Dolayısıyla bayağı zorluklarımız var. Bunları nasıl aşabiliriz, neler yapabiliriz noktasında tecrübelerimizi paylaşıyoruz. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıdır. Bizde çaresizlik, 'Benim imkanım yok, biz kısıtlanıyoruz.' demek yok. Biz sorunları çözeceğiz, çözmek için göreve geldik, çözüyoruz ve çözmeye de devam edeceğiz. Biz halklarımızın ciddi orandaki destekleriyle seçildik, bize güven gösterdiler. Biz de yaptıklarımızla onlara bizim doğru seçim olduğumuzu gösteriyoruz."

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan da belediye başkanlarına kentte kaldıkları süre içinde kentin tarihi ve turistik mekanlarını tanıtacaklarını kaydetti.

Toplantıya, İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılan eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman da katıldı.



