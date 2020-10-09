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Siyaset CHP'nin iftirasına Fuat Oktay'dan cevap
Siyaset

CHP'nin iftirasına Fuat Oktay'dan cevap

Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, "Recep Tayyip Erdoğan, dik duruşuyla milletimizin ferasetinin temsilcisi, ülkemizin eğilmeyen başıdır" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-09 07:52:00 -
CHP'nin iftirasına Fuat Oktay'dan cevap

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt ve Katar'a ziyaret gerçekleştirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın Katar ziyaretinde çekilmiş bir fotoğraf üzerinden "Erdoğan Katar Emiri Temim'in önünde eğiliyor" iftirasını ortaya attı.

Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, Kılıçdaroğlu'nun iftirasına cevap verdi. Twitter hesabı üzerinden Oktay, "Recep Tayyip Erdoğan, dik duruşuyla milletimizin ferasetinin temsilcisi, ülkemizin eğilmeyen başıdır. Herkes bilmelidir ki, köklü tarihinde eğilmek olmayan bu milletin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sesi gür, başı dik yalnızca milletine yaslanır ve ancak Allah'ın huzurunda eğilir." ifadelerini kullandı.

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