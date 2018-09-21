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CHP’nin İBB adayı nasıl belirlenecek? Muharrem İnce son dakika açıkladı

24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşısına CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olarak çıkan Muharrem İnce’den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için son dakika teklif geldi. Muharrem İnce, CHP’nin İBB adayının 200 bin üyenin belirlemesini önerdi.

21 Eylül 2018 Cuma 15:25
CHP’nin İBB adayı nasıl belirlenecek? Muharrem İnce son dakika açıkladı

24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşısına CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olarak çıkan Muharrem İnce’den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için son dakika teklif geldi. Muharrem İnce, CHP’nin İBB adayının 200 bin üyenin belirlemesini önerdi.

Muharrem İnce, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olacak mı? İnce, CNN TÜRK'te yayınlanan Gece Görüşü'nde gazeteci Abdulkadir Selvi'ye mesaj gönderdi, ilginç bir öneride bulundu. CHP'nin eski İstanbul belediye başkanı Nurettin Sözen'in adaylığını hatırlatan İnce, 200 bin üyenin belediye başkanı adayını seçmesini istedi.

Meral Akşener CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkan adayı mı olacak?

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 15:25
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