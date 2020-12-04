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Siyaset 'CHP'nin genetik hastalığı yeniden depreşti'
Siyaset

'CHP'nin genetik hastalığı yeniden depreşti'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Av. Bayram Sakartepe, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Türk Ordusu'na hakaretini değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-04 13:06:00 -
'CHP'nin genetik hastalığı yeniden depreşti'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Av. Bayram Sakartepe, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "CHP'li Milletvekili'nin kahraman ordumuz ile ilgili talihsiz açıklamasını hiçbir şekilde kabul edemeyiz." diyen Av. Sakartepe, "Son günlerde yeniden şahit olduk ki CHP'nin genetik hastalığı yeniden depreşmiştir." ifadesini kullandı.

'Kahraman ordumuzun arkasındayız'

Yeniden Refah Partisi Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bayram Sakartepe şöyle konuştu:

"Öncelikle belirtmek isteriz ki son dönemde Suriye sınırımızda ve Doğu Akdeniz'de terörle mücadelede destanlar yazan Mehmetçiğimizin millet olarak arkasındayız. Kahraman ordumuzun bu başarısından dolayı dostlarımız seviniyor, düşmanlarımız ise korkuyor. Mehmetçiğimiz fiili olarak sahada iken, millet olarak bizler de yüreğimizle ve dualarımızla evlatlarımızın arkasındayız."

'CHP Türk Milleti ile arasına mesafe koymuştur'

"CHP Milletvekili'nin kahraman ordumuz için kullandığı skandal açıklamalar ülke gündemine düştü. Milletçe üzülerek bu beyanatları izledik. Dahası ise CHP yönetimi tarafından milletvekilinin sözlerine sahip çıkılmasını hayretle ve ibretle takip ettik. Aziz milletimizin hiçbir ferdi tarafından asla kabul edilemeyecek bu açıklamaların, ısrarla devam etmesi ve arkasında durulması ise CHP’nin halk ile olan mesafesini göstermektedir. Yargı mensuplarıyla, öğretmenlerle, esnafla arasına mesafe koyan CHP, son açıklamaları ile millet ile de arasına mesafe koymuştur."

Bayram Skartepe sözlerini şöyle tamamladı:

"Her seferinde Devlet'in kurucu partisi olduğunu ifade eden, CHP’yi Devlet ve Millet'i anlamaya; Milletin değerlerine ve Kurumlarına sahip çıkmaya davet ediyoruz."

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