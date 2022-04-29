CHP'nin genetiği değişmez! Mesele içki değil edepsizlikleri Gökçe

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Kadir gecesinde ezici çoğunluğu Müslümanlardan oluşan Türkiye, gecesini ibadetle geçirirken bir grup kendini bilmez, alem sofrasında, rakı bardaklarını tokuşturarak, "Kadir gecesi özel" notu ile "Rabbim kabul etsin." mesajını paylaştı.

28 Şubatçı CHP'nin Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Pegasus çalışanı edepsizlere gösterilen tepkileri hedef aldı.

Kimse onların içkisine tepki göstermedi!

Kadir gecesi ile açıkça alay edip, Müslümanların değerlerine dil uzatan hadsizler, sadece içki içip fotoğraf paylaşsalardı, kimsenin umrunda bile olmayacaktı.

Ancak sınırlarını aşarak Türkiye'de yaşayan milyonlarca Müslümanın kutsalı ile alay edenlere haklı tepkiler gösterildi.

CHP genetiği gereği savunmaya geçti!

CHP Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, genetikleri gereği savunma pozisyonuna geçerek, içki içtikleri için değil bir kesimin değerine hakaret ettikleri için tepki gösterilen Pegasus çalışanlarına, Twitter hesabından destek verdi.

"Bir kesim var ki herkes onlar gibi inansın, onlar gibi yaşasın, onlar gibi yaşamıyorsa da utansın, çile çeksin istiyor." diyerek konuyu çarpıtıp içkiye getiren CHP'li Gökçen, sanki hakarete mağruz kalan o edepsizlermiş gibi şöyle devam etti:

Onlar gibi değilseniz şirket özel hayatınızın sahibi de olur, tehdit de edilirsiniz, işten de atılırsınız, soruşturma da açılır. Saygı adı altında savunulan bu.

Hedef alınan Pegasus'un edepsizlere ilişkin açıklaması şöyleydi:



