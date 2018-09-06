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CHP’nin gelini, Fox’un avukatı... İşte Fox ve CHP arasındaki derin bağlantı!

ABD’nin Türkiye’deki tetikçi medya organlarından Fox TV’nin ortaklarından Engin Güner’in kızı Ece Güner’in, CHP’nin önde gelen isimlerinden Erdoğan Toprak’ın eşi olduğu ve ABD’nin sesi gibi çalışan kanalın avukatı olduğu ortaya çıktı.

06 Eylül 2018 Perşembe 15:04
CHP’nin gelini, Fox’un avukatı... İşte Fox ve CHP arasındaki derin bağlantı!

FOX TV’nin CHP ile bağlantısı ortaya çıktı. Kanalın ortaklarından Engin Güner’in kızı Ece Güner, CHP’nin önemli isimlerinden Erdoğan Toprak’ın eşi çıktı. Ece Güner aynı zamanda FOX’un avukatlığını yapıyor.

Bilindiği gibi TGRT kanalı ve kanalı yöneten Huzur Radyo TV A.Ş., 2006 yılında ABD’li küresel medya baronu Rupert Murdoch’a satıldı. Satın alma işlemi 151 milyon 50 bin dolara gerçekleşti.

Yabancıların Türkiye’de televizyonların yüzde 25’ten fazlasına sahip olması mümkün olmadığından o dönem Murdoch’un emanetçisi Türk plak yapımcısı Ahmet Ertegün oldu. Fakat Ertegün, satın alma işleminden 5 ay gibi kısa bir süre vefat etti.

YÖNETİME O İSİM GİRDİ

Huzur Radyo TV A.Ş’nin yönetimine daha sonra ilginç bir isim girdi: Engin Güner… Eski siyasilerden Engin Güner, FOX’un resmi ortağı oldu. İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına göre Güner, halen televizyonun yönetim kurulunda…

NEREDEN Mİ ÇIKTI?

Kızı Ece Güner’in FOX’un Türkiye’ye yatırım işlemlerini takip ettiği hatta kanalın gayri resmi ortağı olduğu basında konuşuldu. Sorbonne Hukuk Fakültesi mezunu Ece Güner, Türkiye’de tanınmış bir avukat ve Güner Hukuk Bürosu’nun sahibi olduğu gibi aynı zamanda FOX TV’nin avukatı. Nereden mi çıktı…

O AVUKAT GÜNER İDİ!

Geçtiğimiz günlerde Fox TV ekranlarında yayınlanan haber programında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın eşi İlyas Kaya’nın Fetullahçı Terör Örgütü’nün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığını iddia eden İsmail Küçükkaya hakkında soruşturma başlatılmıştı. Adliyeye ifade vermeye giden İsmail Küçükkaya’nın yanında kadın avukatı vardı. Küçükkaya’nın yanındaki kadının sıradan bir avukat olmadığı ortaya çıkmış, bu kişinin Avukat Ece Güner olduğu anlaşılmıştı.

İsmail Küçükkaya- Ece Güner Toprak

İsmail Küçükkaya’nın bu davadan mahkum olduğunu da vurgalamadan geçmeyelim. Birde FOX yönetiminin çifte Bylockçu çıkan FETÖ tutuklusu Ercan Gün’e sahip çıktığını vurgulamak gerek. Gün, FETÖ’nün planladığı ortaya çıkan Hrant Dink cinayeti ile ilgili tutuklanmıştı.

CHP’NİN GELİNİ

Bu aşamada konumuzun en önemli noktasına geçiş yapalım. Avukat Ece Güner evli ve eşinden aldığı soyadı ise Toprak… Ece Güner Toprak, FOX’un avukatı ama CHP’nin de gelini… Ünlü CHP’li Erdoğan Toprak ile evli… FOX TV’de dahil birçok ekranda keskin Recep Tayyip Erdoğan eleştirileri bu durumdan mı kaynaklanıyor bilinmez…

Yani sonuç olarak FOX TV, CHP ile bir anlamda akraba…

Erdoğan Toprak

ERDOĞAN TOPRAK KİMDİR?

CHP’nin geçtiğimiz günlerde TBMM Başkalığı’na aday gösterdiği Erdoğan Toprak, 10 Aralık 1961’de Adana’da doğdu. 2011 yılından beri Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul milletvekili olan Toprak, 1995-2002 yılları arasında Demokratik Sol Parti (DSP) milletvekili olarak mecliste yer aldı. 2002 Türkiye Genel Seçimleri’nden önce Bülent Ecevit başkanlığında kurulan koalisyon hükümetinde Spordan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptı.

Kaynak: Son.tv

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 15:04
  1. İstanbul
  2. Adana
  3. Fox
  4. CHP
  5. Engin Güner
  6. Ece Güner
  7. Erdoğan Toprak

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