CHP’nin geçmişini unutan Kaftancıoğlu fena çuvalladı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Halk TV canlı yayınında, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin faaliyetlerine ilişkin konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ya da diğer CHP yönetimindeki belediyelere saldırıların en büyük sebebi olarak hayata geçirdikleri 'eğitim desteği' projesini örnek gösteren Kaftancıoğlu, öğrencilere verdikleri bursun 'bugüne kadar yapılmayan bir destek olduğunu' öne sürdü.

Kaftancıoğlu açıklamasında, "Bugüne kadar hiç yapılmayan bir şekilde üniversite öğrencilerine eğitim desteği verdik." dedi.

Partisinin itirazını unuttu

CHP, AK Parti'li belediyelerin öğrencilere verdiği bursların iptali için 2008 yılında Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurmuştu. İlgili düzenleme belediyeler hariç diğer kamu kurum ve kuruluşlarının burs, kredi ve nakdî yardım adı altında herhangi bir ödeme yapmalarını yasaklamış, ancak CHP’nin iptal davası üzerine AYM, kanun metnindeki 'belediyeler hariç' ibaresini iptal etmişti.

Bu nedenle, söz konusu tarihten sonra diğer kamu kurum ve kuruluşları gibi belediyelerin de yurt içinde yüksek öğrenim gören ve ihtiyaçları tespit edilen öğrencilere burs, kredi ve nakdî yardım adı altında herhangi bir ödeme yapmaları söz konusu başvuru ile yasak kapsamına girmişti.