CHP'nin fonlandığı Artı TV'de skandal! Bunların yaptığını ancak PKK'lı terörist yapar
Mehmetçik Irak’ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik dün gece itibarıyla karadan ve havadan başlattığı Pençe-Kilit Operasyonu’na devam ederken CHP'nin fonlandığı Artı TV'de skandal yaşandı.
Mehmetçik Irak’ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik dün gece itibarıyla karadan ve havadan başlattığı Pençe-Kilit Operasyonu’na devam ediyor.
Eli kanlı terör örgütü PKK'nın unsurlarına yönelik başlatılan Pençe-Kilit harekatının başladığı duyulur duyulmaz ilk tepki CHP ve avanelerinden geldi.
CHP'nin fonladığı Artı TV'den skandal
Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğindeki CHP'nin fonladığı Artı TV, Mehmetçiğin terör operasyonunu “saldırı” olarak niteleyip HPG’nin açıklamasını ekrana taşıdı.
Yayına telefonla bağlanan Aziz Köylüoğlu ismindeki şahıs, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni işgalci, eli kanlı teröristleri ise gerilla olarak tanımladı.