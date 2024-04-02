  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem CHP’nin ele geçirdiği belediyelerde işçi kıyımı kapıda
Gündem

CHP’nin ele geçirdiği belediyelerde işçi kıyımı kapıda

Yeniakit Publisher
2024-04-02 11:00:00 -
CHP’nin ele geçirdiği belediyelerde işçi kıyımı kapıda

Verdikleri namus-şeref sözlerine rağmen 2019 yerel seçimlerinin ardından on binlerce işçi çıkaran CHP’li belediye başkanlarının ele geçirdikleri belediyelerde yeni kıyımlar yapmasından endişe ediliyor. ABB Meclis Denetim Komisyonu Başkanı Nihat Yalçın, yeni seçilen CHP’li ilçe belediye başkanlarının, endişe içerisindeki çalışanlara yönelik bir kıyımda bulunmaması gerektiğini dile getirdi.

Verdikleri namus şeref sözlerine rağmen 2019 yerel seçimlerinin ardından on binlerce işçi çıkaran CHP’li belediye başkanları, 2024 yerel seçimlerinde seçmenden aldıkları primle yeni kıyımlara imza atacak. Ekrem İmamoğlu, İBB Başkanı olduktan sonra 21 bin personeli işten çıkarmış, yerine 66 bin kişiyi almıştı. Ankara, Adana, Mersin gibi büyükşehirlerde binlerce işçi kıyımına imza atan CHP’li belediyeler seçimlerde oy oranlarını artırdı.

PKK sempatizanları kadroya

CHP’li belediyelerin, DEM Parti ve diğer örgütlerle yaptıkları ittifaklar gereğince bu dönemde çok daha büyük bir işçi kıyımına imza atmalarından endişe ediliyor. İşten atılanların yerine gelecek PKK ve sol örgüt sempatizanlarının ise büyükşehirlerimizde önemli güvenlik zaaflarına neden olacağı ise başka bir endişe konusu. Yerel seçimlerde yüzde 37,75’lik genel oy oranıyla birinci parti olan CHP, 2019 seçimlerine göre büyükşehir sayısını 3 artırarak 14’e çıkarırken kazandığı il sayısını 11 artışla 21’e çıkardı. Özellikle büyükşehirlerdeki ilçeler çoğunlukta olmak üzere diğer partilerde olan 150 ilçe belediyesini kazanan CHP, elindeki ilçe belediyelerinin sayısını 337’ye çıkardı. CHP’nin yeni kazandığı yerlerde işten çıkarmaların olabileceği ihtimali çalışanları endişelendiriyor.

Halkın iradesine saygı

Akit’e değerlendirmede bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Denetim Komisyonu Başkanı, AK Partili Belediye Meclisi Üyesi Nihat Yalçın ise, şu uyarılarda bulundu: “31 Mart 2024 yerel seçimlerinde halkımız bizlere önemli bir mesaj vermiştir. Halkımızın tercihi başımızın tacıdır. Demokrasiler halkın seçim sandığındaki tercihleri doğrultusunda işler. Bu nedenle halkımızın bize verdiği mesajı en iyi şekilde analiz ederek üzerimize düşenleri yapacağız.

Yalçın'dan uyarı

Kazanan belediye başkanlarını kutluyoruz. CHP’li belediye başkanlarının büyük işçi kıyımlarına imza atacağını düşünmüyoruz. Bugüne kadar son 5 yıl içinde işten çıkarmalar yapmışlardır ancak bu hem bizlerin hem kamuoyunun tepkileriyle belli bir seviyede kaldı. Şimdi önemli ölçüde CHP’ye geçen ilçe belediyelerinde işten çıkarma yaşanabileceği konusunda çalışanların endişeleri olacaktır. Ancak göreve yeni seçilen belediye başkanlarının bir işçi kıyımına imza atmayacağına inanmak istiyoruz. Kendilerine bu tür tasarruflardan uzak durmalarını tavsiye ediyoruz.”

Adıyaman'daki birinciliği CHP bile beklemiyormuş!
Adıyaman'daki birinciliği CHP bile beklemiyormuş!

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Adıyaman'daki birinciliği CHP bile beklemiyormuş!

CHP teröristlere cesaret verdi! PKK'nın avlandığı bölgede yıllar sonra ortaya çıkan manzara
CHP teröristlere cesaret verdi! PKK'nın avlandığı bölgede yıllar sonra ortaya çıkan manzara

Gündem

CHP teröristlere cesaret verdi! PKK'nın avlandığı bölgede yıllar sonra ortaya çıkan manzara

CHP'yi tokatlayıp haksız vekil kazandıkları sandıkta ispatlandı! Davutoğlu kayıp, diğerleri hala 'başardık' diyor
CHP'yi tokatlayıp haksız vekil kazandıkları sandıkta ispatlandı! Davutoğlu kayıp, diğerleri hala 'başardık' diyor

Siyaset

CHP'yi tokatlayıp haksız vekil kazandıkları sandıkta ispatlandı! Davutoğlu kayıp, diğerleri hala 'başardık' diyor

İşte CHP-DEM ittifakını ispatlayan rakamlar
İşte CHP-DEM ittifakını ispatlayan rakamlar

Siyaset

İşte CHP-DEM ittifakını ispatlayan rakamlar

CHP için diyet vakti
CHP için diyet vakti

Siyaset

CHP için diyet vakti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23