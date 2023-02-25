CHP'nin eğlence sevdasını deprem de durduramadı! İzmir’de hem eğlence hem de soygun için yine eller havaya!

İzmir'in kuruluş yıldönümünde milyonlarca lira harcayarak Tarkan'a ardından da yılbaşında Gülşen'e verdirdiği konserlerle tartışmaların odağında yer alan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 'konser sevdasını' Kahramanmaraş'ta yaşanan ve onbinlerce kişinin yaşamını yitirdiği depremler bile durduramadı.

Uzmanların 7 büyüklüğünde deprem uyarısı yaptığı İzmir'de kentsel dönüşüm çalışmalarını bir türlü gerçekleştiremeyen Soyer'in Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta yaşanan yıkıcı depremden sadece 3 gün sonra Aysa Organizasyon isimli firma ile bu yıl kentte 205 konser düzenlenmesi için sözleşme imzaladığı ortaya çıktı.

12 MİLYON LİRA

Sözleşme bedeli de KDV hariç 11 milyon 998 bin lira oldu. 11 ilde insanlar enkaz altında kurtarılmayı beklediği saatlerde belediye ile Aysa Organizasyon arasında imzalanan sözleşmeye göre belediye bu yıl kaşesi 5 bin lira ile 35 bin lira arasında olan yerel sanatçılarla 145 konser düzenleyecek. Ayrıca kaşesi 40-200 bin lira arasında olan ulusal sanatçılarla da 60 konser gerçekleştirilecek. Bu arada belediyenin 2023 yılı bütçesi incelendiğinde şok bir tablo ile karşılaşıldı. Buna göre İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, 2023'te kentsel dönüşüm için 68 milyon 310 bin lira ayırırken temsil ve tanıtım giderleri yani konaklama, hediye, konser vesaire için tam 140 milyon 752 bin lira ayırdığı ortaya çıktı.

KORUMAYA ALMALI

Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, "Tunç Soyer belediyeciliği tam bir organizasyon belediyeciliğidir. Soyer'in konser, toplantı, yurtdışı gezileri organizasyonlarından başka yaptığı hiçbir iş yok. Büyükşehir Belediyesi yönetimi şarkı türkü konser işlerini en azından bir süreliğine bırakıp kentsel dönüşüme odaklanmalı. Bilim adamları İzmir'de beklenen büyük deprem tehlikesi için uyarı üstüne uyarı yaparken İzmirlilerin konserler eşliğinde eğlendirilmesi değil depreme karşı korumaya alınması gereklidir. Sadece bu ihalede harcanacak parayla bile onlarca konutun dönüşümü sağlanabilir" dedi.

AKLI NEREDEYDİ?

Soyer'in önümüzdeki yıldan itibaren belediye bütçesinin yüzde 10'unun deprem hazırlıklarına ayrılacağı yönündeki açıklamasını da eleştiren Hızal, "Şimdiye kadar aklı neredeydi? Soyer'in göreve geldiğinden bu yana belediye bütçesinden harcadığı toplam para 50 milyar lira. Bunun yüzde 10'unu deprem ve kentsel dönüşüm için ayırsaydı, o 5 milyar lira ile bugüne kadar binlerce konut dönüştürülebilirdi. Büyükşehir Belediyesi kentsel dönüşüm projeleri kapsamında 33 bin binayı dönüştürme yönünde plan yaptı. Ancak 2012'den bugüne sadece 900 civarında konutu dönüştürebildi. Bunlar da eski Başkan Aziz Kocaoğlu döneminde yapıldı. Soyer döneminde bitirilip hak sahibine teslim edilmiş tek bir konut bile yok" diye konuştu.

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"SÖYLEDİĞİ HER ŞEY KâĞIT ÜSTÜNDE KALDI!"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'in önceki gün gerçekleştirilen İzmir Afet Planı Deprem Hazırlık ve Dirençlilik Çalışmaları Bilgilendirme Toplantısı'nda kentsel dönüşüm ve deprem hakkında açıklamaları tepki topladı. İzmir'de 900 bin yapı olduğunu ve bunun yüzde 80'inin dönüştürülmesi gerektiğini belirten Soyer'i eleştiren AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Uzmanlar, İzmir'i yıkıcı depremlerin beklediğini söylerken belediye başkanı; İzmir'in yüzde 80'inin dönüştürülmesi gerektiğini söyleyip idaresinde ve sorumluluğunda olan bu işle ilgili tek adım atmamıştır" dedi.

ERHAN GÜLENÇ / ÖZEL HABER