CHP'nin düştüğü çukur! Tepki yağıyor

İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi'nde izinsiz gösteri düzenleyen bir grup, Rektör Naci İnci'nin makam aracının önünü kesti ve gruptan bir kişi otomobilin üzerine çıktı. Bu gösterici, güvenlik görevlileri tarafından aracın üzerinden indirildi. İzinsiz gösterinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında 10 kişi gözaltına alındı.

Göstericilerde şikayetçi oldu

Yeni Şafak'ın haberine göre, rektör Prof. Dr. M. Naci İnci, aracının önünü kesen ve aracın üzerine çıkan kişiler hakkında 'Tehdit', 'Hakaret', 'Mala zarar verme', 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından şikayetçi oldu.

Göstericileri destekledi, rektörü muhbir ilan etti

Yalan ve iftiralarla dolu siyasetine devam ederken CHP, hanesine bir skandalı daha yazdırdı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Twitter hesabından, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü M. Naci İnci'ye ait kişisel bilgilerinin bulunduğu dilekçiyi paylaştı. Paylaşımda İnci'nin T.C. kimlik numarası ve ev adresinin görünmesi dikkat çekti. Bununla da yetinmeyen Ağbaba, rektör İnci'yi muhbirlikle suçlayarak göstericilere de destek verdi. Ağbaba paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Atanmış Rektör @MNaciinci'nin, kendi okulunun öğrencilerini isim isim polise ihbar ettiği ortaya çıktı. Şimdi 2 öğrenci tutuklu! Saray'daki "terörist" der, rektörü muhbirlik yapar. Boğaziçili gençler bu ülkenin umududur zira #MücadeleUmuttur."

İnce'de Ağbaba'ya ayar

Öte yandan İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rektör Bey'in aracına saldırıyorlar, tüm gün hakaret ve tehdit ediliyor, bunlar meşru oluyor fakat bu hukuksuzluğu polise bildirmek dayri ahlaki öyle mi! Peki, size hangi hukuk birisinin ev adresini paylaşarak hedef gösterme gücünü tanıyor?" ifadelerini kullandı.