CHP’nin Diyanet’e kini bitmiyor

Bunun son örneğiyine CHP’nin Medya ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığı tarafından hazırlanan Haftalık Bilgilendirme Raporu’nda yer aldı.

Mezhepçi medya maymunu

Bilgilendirme Raporu’nda, haftada iki kez manşetten tekzip yiyen Cumhuriyet ve marjinal sol örgütlerin sesi Birgün gazetesinde yayınlanan “Diyanet alkollü içecek aldı” iftirasının, Diyanet tarafından yalanlandığı halde doğru bilgi denilerek kayıt altına alındığı ortaya çıktı. Skandal raporun 53. sayfasında, “Diyanet, Bin 80 TL’lik Alkollü İçecek Aldı” başlığıyla yer alan iftirada, “Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2020 yılında alkollü içecekler için bin 80 TL harcadığı ortaya çıktı. 2019 yılında da 2 bin 479 TL’lik alkollü içecek harcaması yaptığı öğrenilen idarenin iki yıllık alkollü içecek gideri 3 bin 559 TL oldu” ifadelerine ver verildi.

Açıklamayı görmediler

Son günlerde Ali Erbaş üzerinden Diyanet’i hedef almayı ve işlevsiz hale getirmeyi amaç edinen Zillet İttifakı’nın büyük ortağı CHP, skandal iftirayı raporlaştırırken Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan yapılan açıklamayı ise görmezden geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı, alkollü içeceklere harcama yapıldığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, şunlar kaydiedildi:

İşin aslı ne?

“Diyanet İşleri Başkanlığımızın taşra teşkilatındaki bazı harcama birimlerince 2018-2019 yıllarındaki çay alımları için Taşınır Kayıt ve Yönetim Sisteminde (TKYS) ‘150.08.01 Alkolsüz İçecekler’ kodu seçilerek Taşınır İşlem Fişi (TİF) düzenlenmesi gerekirken zuhulen ‘150.08.02 Alkollü İçecekler’ kodu yani bir üst satır seçileceğine bir alt satır seçilmiştir. Haberlere konu olan durum bundan ibarettir. Dolayısıyla, alkollü içecek alımı söz konusu değildir.” Bu açıklamaya rağmen CHP üst yönetiminin yalan haberi raporlaştırması, sıra mukaddesat düşmanlığına geldiğinde nasıl sınır tanımadıklarını bir kez daha gözler önüne serdi.