CHP’nin dindara kini asla bitmez!

YAVUZ SELİM İSTANBUL

İsmailağa Cemaatinin manevi önderi Mahmud Ustaosmanoğlu Hocaefendi’nin cenaze namazında Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet erkânı ve milyonlarca vatan evladının saf tutmasından rahatsız olan CHP zihniyeti, papaza gösterdiği hürmeti yine dindardan esirgedi. “Helalleşme”, “kucaklaşma” gibi efsunlu söylemlerle muhafazakar seçmene olta atan CHP’nin kurmayları, hristiyan ve yahudi kanaat önderlerinin ölümünde peş peşe taziye ilanları yayınlayıp cenazelerine koşarken, milyonların gönlünde taht kuran Mahmud Efendinin vefatıyla ile ilgili ne bir paylaşım yaptılar ne de cenazesine katıldılar. Mahmud Efendinin vefatı ve cenazedeki kalabalık karşısında medya üzerinden din düşmanı paylaşımlarda bulunan CHP’nin önde gelen gazetecileri ve Halk TV gibi medya kuruluşları, alnı secdeli cemaat mensuplarına kin kustu, hakaret etti, yargılama ve hatta idam tehditleri savurdu. Uzmanlar, CHP’deki azılı laikçi kafanın değişmediğini, bulduğu ilk fırsatta muhafazakarlara yönelik 28 Şubatvari cadı avı başlatacak kadar gözü dönmüş halde olduklarını söyledi.

Helalleşme lafta

Dindarlarla “helalleşme” çağrıları yapan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Mahmud Efendinin vefatına ilişkin tek kelime etmedi. Dindarları Millet İttifakı’na kanalize etmekle vazifeli Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Fatih Camii’ndeki cenaze namazına katılırken, CHP’li Kılıçdaroğlu merasimde yer almadı. CHP’li gazeteci İsmail Saymaz da, “Normalde Türk Ceza Kanunu’na göre, Tekke ve Zaviye Kanunu’na göre tekke ve zaviyeler kurulamaz. Şeyhlik, babalık, dedelik, çelebilik, efendilik gibi kavramlar kurulamaz. Kanunla suç. Bugün Cumhurbaşkanının, İçişleri Bakanının önünde tarikatın yeni şeyhi açıklanıyor. Bu saçmalığa bir açıklama getirilmesi gerekiyor” hadsizliğinde bulundu.

Papaza koştu hocaya sustu

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Ermenileri Patriği II. Mesrob Mutafyan’ın Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesindeki cenaze törenine gidip, sosyal medya hesaplarından taziye ilanları yayınlarken, Mahmud Hoca’nın cenaze merasimine katılmadı ve tek bir taziye paylaşımı bile yapmadı. İmamoğlu, Mahmud Hoca’nın vefat ettiği 23 Haziran akşamında Yenikapı’da çalgı-çengili etkinlik düzenledi. CHP’li Youtube yayıncısı Jahrein, “İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu hayatını kaybetti” yazılı tweeti paylaşarak, “Azrail’e iki tokat atıp yollayamamış mı?” hakaretinde bulundu. CHP’nin troll hesapları sosyal medyada “#TarikatlarKapatılsın” kampanyası başlattı. Cenaze namazına katılan müminlerin hedef gösterildiği, İslami yaşayışın engellenmesi ve bütün dini merkezlerin kapatılması çağrıları yapıldı. CHP’nin kurucusu Mustafa Kemal’in, birçok caminin müze, depo ve ahıra çevrilip, şapka kanununun çıkarıldığı 1925 yılında söylediği “Ey millet Türkiye Cumhuriyeti, şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz” sözünü alıntıladılar. CHP’li İmamoğlu’nun İBB Kültür A.Ş.’ye danışman olarak atayıp belediye bütçesinden maaş ödediği tarihçi Sinan Meydan ise, “Tarikatların ve Cemaatlerin Panzehiri LAİKLİK” paylaşımı yaparak müminlere ‘zehir’ ithamında bulunarak, Mustafa Kemal’in 1930’daki “Tarikatlar kaldırılmıştır. Şeyhlik, dervişlik, çelebilik, halifelik, falcılık, büyücülük, türbedarlık vs. yasaktır. Çünkü bunlar irtica kaynağı ve cehalet damgalarıdır” sözüne atıf yaptı.

Ölüsüne bile saygıları yok

CHP’li belediyelerin reklamlarla para desteği sağladığı Birgün gazetesi, “Cemaatçinin şaibelerle dolu hayatı” haberiyle, Hakk’a yürüyen Mahmud Ustaosmanoğlu’na nefret saçtı, aziz hatırasına saygısızlıkta bulundu.

Siyasi Teori Profesörü Atilla Yayla, “Mahmut Ustaosmanoglu’nun vefatına laikçikesim tarafından gösterilen tepkiler CHP’nin değişmediği ve değişmesinin zor olduğu yolundaki iddiamı destekliyor” yorumunu yaptı.

Akit’e konuşan İnsan Hakları Savunucuları Derneği Başkanı Ali Akbaş ise, şu değerlendirmede bulundu:

CHP değişmedi, değişmeyecek

“CHP zihniyeti fırsatını bulduğu ilk anda dindarlara ne zulümler edeceğini bir kez daha göstermiştir. Milyonlarca Müslümanın bir araya geldiği bir cenaze namazından bile rahatsız olup İslam’a olan kinini akıtan bu zihniyetin helalleşme değil hesaplaşma peşinde koştuğu bir kez daha görülmüştür. Milyonlarca Müslümanın sevip saydığı bir hocaefendinin cenazesiyle ilgili taziye mesajı paylaşmasa bile susması, saygı göstermesi gereken laikçilerin, Mustafa Kemal’in arkasına saklanıp tarikat, cemaat, dindar düşmanlığı kusması manidardır. Bunlar iktidara gelirse bütün zulümleri yapacak ve ‘Ama atamız da öyle istemişti’ diyerek bütün zulümlerini yine Atatürk’ün arkasına saklanarak icra edeceklerdir. Tıpkı bu milletin öz evlatları olan cübbeli, sarıklı vatandaşlarımızın görüntüsüne karşı ‘Türkiye şeyhler, müridler ülkesi olamaz’ diye debelendikleri gibi. Bu örnek bize göstermiştir ki CHP’deki azılı laikçi kafa değişmemiştir ve bulduğu ilk fırsatta muhafazakarlara yönelik 28 Şubatvari cadı avı başlatacak kadar gözü dönmüş haldelerdir.”