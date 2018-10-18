CHP'nin derdi 'hergele'yi gerdi!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, CHP'ye önümüzdeki yerel seçimlerde Beşiktaş için aday gösterebileceği bir isim önerdi.



Hakan 'Gülay Yedekçi CHP'nin Beşiktaş'a belediye başkan adayı gösterebileceği çok süper bir isimdir' dedi.



Ahmet Hakan'ın yazısındaki o bölüm;

CHP'nin Beşiktaş'a gösterebileceği aday

- Kadın olması...



- Yılların Beşiktaşlısı olması...



- Mimar olması, şehircilik konusunda akademik kariyer yapmış olması...



- Alengirli işlerden uzak olması, dürüst bir imajı olması...



- Her kesime el uzatacak “evimizin kızı” gibi olması...



Gibi nedenlerle...



GÜLAY YEDEKÇİ, CHP'nin Beşiktaş'a belediye başkan adayı gösterebileceği çok süper bir isimdir.



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“Kimi göstersek nasıl olsa garanti kazanıyor” rahatlığıyla olmayacak kişileri Beşiktaş'a aday yapan CHP, bakalım “cuk oturan” kişiyi aday gösterecek mi?





