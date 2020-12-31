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Gündem CHP'nin Demirtaş sevgisi! İşte ziyaret rekoru kıran vekil
Gündem

CHP'nin Demirtaş sevgisi! İşte ziyaret rekoru kıran vekil

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı 20 CHP'li vekil toplam 28 kez ziyaret etti. CHP'li Sezgin Tanrıkulu ise herkesi geride bıraktı.

Yeniakit Publisher
2020-12-31 00:57:00 - 2020-12-31 00:58:50
CHP'nin Demirtaş sevgisi! İşte ziyaret rekoru kıran vekil

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) terör sevici HDP sevgisi, Selahattin Demirtaş'ın cezaevi ziyaret kayıtlarıyla ortaya çıktı. CHP'li onlarca milletvekilinin Edirne F Tipi Cezaevi'nde terör suçundan tutuklu olan Selahattin Demirtaş'ın ziyaretine gittiği tespit edildi.

Son rakamlara göre, Demirtaş'ı cezaevinde 20 CHP'li vekil toplam 28 kez ziyaret etti. Sezgin Tanrıkulu (4 kez), Muharrem İnce (1 kez), Öztürk Yılmaz (1 kez), Erdal Aksüngür (2 kez) İlhan Cihaner (1 kez), Mehmet Bekaroğlu (3 kez), Utku Çakırözer (1 kez), Eren Erdem (2 kez) Şenal Sarıhan (1 kez), Nurettin Demir (1 kez), Veli Ağbaba (1 kez), Necati Yılmaz (1 kez), Tuncay Özkan (1 kez), Fikri Sağlar (1 kez), Orhan Sarıbal (1 kez) ve Ali Şeker (1 kez). ziyarette bulundu.

Kılıçdaroğlu tarihi itirafta bulundu

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz yıllarda canlı yayında terör örgütü PKK ve DHKP-C'yle ilgili olarak, "Biz hapiste hasta yatan PKK'lıya da gittik, DHKP-C'liye de gittik. Hiç ayrım yapmadık" diyerek bir skandala imza atmıştı.

Çok sayıda ilde insanları kışkırtıp sokaklara çıkın çağrısı yapan Selahattin Demirtaş, 5 Kasım 2016'da hakkındaki terör soruşturması kapsamında tutuklanmış, ardından da Edirne F Tipi Cezaevi'ne konulmuştu.

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