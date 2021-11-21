CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı: Yüzde 80 ihtimalle...

Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca, CHP'de cumhurbaşkanı adayının yüzde 80 ihtimalle Kemal Kılıçdaroğlu olacağını öne sürdü.

Nihal Bengisu Karaca, "Kemal Bey, % 80 cumhurbaşkanı adayı. Kalan %20’lik payı şunun için veriyorum: a) Seçime daha çok var. Bazı dinamikler değişirse başka kişilerin önünü açmanın daha iyi olacağını düşünüp çekilebilir. b) Hala tavşan kaç tazı tut stratejisi uyguluyor olabilir. Kavga eden kimlikleri barıştırma iddiasında kendisine güven duymasını çok değerli buluyorum." diye yazdı.

"Hala Kılıçdaroğlu’nun rahatlığını, kendisine ve topluma duyduğu azami güveni ve iyimserliğini neye borçlu olduğunu çözemedim" diyen Karaca, "Sebep ekonominin felakete doğru gitmesi bunun da muhalefete alan açıyor olması mı? On yılı aşkın süre içinde kazandığı tecrübe mi? Yoksa sadece Reyhan çayı mı?" ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'nun rahatlığını sorguladı.