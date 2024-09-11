CHP'nin ciğerini bilen Abdulkadir Selvi'den tüm Türkiye'yi şaşkına çeviren iddia! Kemal Kılıçdaroğlu bunu yapmaya hazırlanıyor

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultaya katılmayarak CHP içi muhalefeti başlatacağının sinyalini verdiğini belirtti.

Selvi, Mansur Yavaş'ın da Kılıçdaroğlu'nun yanında yer alacağını iddia etti.

"CHP'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" diyen Selvi, "Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun karşısında iki güç merkezi oluştu. Biri Kılıçdaroğlu diğeri Mansur Yavaş. Kılıçdaroğlu CHP yönetimi için, Mansur Yavaş ise cumhurbaşkanı adaylığı için kelle koltukta mücadele edecekler. CHP’nin eski genel başkanı olan ve delegeler üzerinde önemli bir ağırlığı bulunan Kılıçdaroğlu kurultaya katılmayarak bayrak açtı. Kılıçdaroğlu, parti içi muhalefetin tek adresi olmayı tercih etti" ifadelerini kullandı.

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