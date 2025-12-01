CHP'nin borazanı Sözcü TV’de neler oluyor! Kovulan isimler dikkat çekti

T24 yazarı Candan Yıldız, "Sözcü TV’de Yılmaz Özdil dönemi mi; 14 kişi işten çıkarıldı, kanalda neler konuşuluyor?" başlıklı yazısında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Yıldız, yazısında CHP yandaşı Yılmaz Özdil'in fondaş meydanın başını çeken Sözcü TV’nin başına geçeceğinin öne sürüldüğünü kaydetti.

İşte Yıldız'ın o ifadeleri:

Bazı izler hiç silinmez; çünkü o izlerin taşıyıcıları vardır. Hayat o iz bırakanları takip eder. Gazetecilerin haberleri, attıkları başlıklar, söyledikleri sözler, tercihleri de iz bırakır

Roboski katliamının sonrasındaki süreçte çok tartışılan “Sayın kaçakçı” yazısının da sahibi olan, Sözcü sonrası dönemde YouTube’da açtığı kişisel kanal 700 bin aboneye ulaşan Yılmaz Özdil’in, kurulduğu günden bugüne genel yayın yönetmenliği konusunda çalkantı yaşayan Sözcü yayın grubunun başına geçeceği konuşuluyor. Sözcü TV’de işten çıkarılan bazı isimlerdeki tercihler de bu ihtimali teyit eder nitelikte. Özdil’in, Sözcü ve Korkusuz gazeteleri ile Sözcü TV’yi içeren Sözcü Medya Grubu’nun başına geçeceği söyleniyor. Sözcü TV’de işten çıkarılanların bir kısmı yönetici. Ki yeni bir yönetim mevcut yöneticilerle çalışmak zorunda değildir, anlaşılır. Ama kameraman, spiker, editör, muhabir düzeyindeki bir ‘temizlik’ analizi hak ediyor. Çünkü bir pipo bazen sadece bir pipo değildir. İşten çıkarılan 14 kişiden bazı isimlere bakalım…

Gülşah İnce, Fox TV’de kıdemli muhabirken Ekrem İmamoğlu haberlerini takip ederken görürdüm. Kanaldan ayrıldıktan sonra Sözcü TV’de Türkiye’nin Sözü programını yapıyordu. “Sözcü TV'de yönetim değişikliği nedeniyle yeni yönetimin çalışmak istemediği meslektaşlarımdan biri de benim” diyerek yolların ayrıldığını yazdı. Nasıl bir yöntem ve acelecilik ki Gülşah İnce’nin aynı gün saat 15’teki yayını bile iptal edildi. Fırat Fıstık, önemli haberlere imza atan özel haber biriminde çalışıyordu Sözcü TV’de… Ayrıca, Yılmaz Özdil’e ‘Cenazeme gelme’ diyen Uğur Dündar’ın Arena programında dosya haberler yapıyordu. İBB iddianamesini sorgulayan haberlere imza atıyordu. Yine Uğur Dündar’ın editörlüğünü de yapan, Sözcü TV Haber Müdürü Cem Özkeskin de işten çıkarıldı. Uğur Dündar’ın da Yılmaz Özdil yönetimindeki kanalda programına devam edip etmeyeceği bilinmiyor ama geçmişin izi Dündar’ın kararında etkili olabilir.

Zira Uğur Dündar şunu yazdı:

“Burak Akbay yıllardır yurt dışında sürgün hayatı yaşıyor. Yazılarımın birisine bile müdahalede bulunulmayan, hatta virgülüne dahi dokunulmayan bu özgür çalışma ortamını bize sağladığı için Burak Akbay’a içtenlikle teşekkür ediyorum. Bunu sadece burada yazarken değil, yollarımızın ayrılması durumunda dahi söylemeye devam edeceğim.”

Yargıtay'ın bozma ve beraat kararı sonrasında, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi "FETÖ'ye yardım" iddiasıyla yargılanan Sözcü yazar ve yöneticileri hakkında beraat kararı vermişti. Yurt dışında yaşayan yayın grubunun sahibi Burak Akbay’ın dosyası ise ayrılmıştı.

Kanalın Ankara Haber Merkezi editörü, muhabirliğe ilk başladığı dönemden tanıdığım Serkan Alan’dan da söz etmem gerekiyor. Çalışkanlık, haber etiği soyadı gibi. Kemal Kılıçdaroğlu’nun Adalet yürüyüşünü takip ettiği dönemde Duvar’da çalışıyordu.

İşten çıkarmalardaki ‘ekonomik’ nedenler can acıtır ama işten çıkarmalardaki ‘ideolojik’ tercihler daha da can acıtır. Sözcü TV’deki işten çıkarmalar ‘tensikat’ (kadro düzenlemesi) ya da ‘tenkisat’tan (kadro azaltması) daha çok ‘tasfiye’ gibi duruyor.

İçeriden aldığım kimi bilgiler şöyle; Ümit Özdağ ve Müsavat Dervişoğlu’nun kanaldaki görünürlüğünün arttığı, daha önce verilmeyen İyi Parti Grup toplantısının son iki aydır canlı olarak verildiği… Yakın dönemde büyük bir deprem yaşamıştı Sözcü grubu. Gazetenin kurucu Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz ve ekibi ayrılmış Nefes gazetesini kurmuştu.

Bir not daha… Eski RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin nisan ayında Sözcü TV'nin Programlar Koordinatörü gazeteci İpek Özbey’in kendisini ziyaret ettiğini duyurmuştu.

Sözcü TV de sonunda el konan Tele 1 gibi, Halk TV gibi RTÜK’ün ağır para cezalarına, yayın durdurma kararlarına maruz kalan bir kanal. Gazetecilik büyük bir beka sorunu yaşarken gazetecilerin/gazeteciliğin hâlini üzülmeden, analiz etmeden sadece izleyebilir misiniz…