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Gündem CHP’nin bir girişimi daha kurgu çıktı
Gündem

CHP’nin bir girişimi daha kurgu çıktı

Gelişen ve büyüyen Türkiye'nin önünde 'takoz' görevi üstlenen ve son dönemde düzenlediği kurgu olaylar ile gündeme gelen CHP'nin koronavirüs aşısıyla ilgili hazırladığı video da kurgu çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-05-18 14:23:00 - 2021-05-18 14:55:16

Çin'de başlayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye, dünyaya örnek olan şehir hastaneleri ve fedakar sağlık çalışanlarıyla pandemiyi en az hasarla geçiren ülkelerden biri konumunda.

Pek çok ülkenin aşı tedariğinde sıkıntı yaşadığı dönemde Türkiye; Çin, Almanya ve son olarak Rusya'dan koronavirüs aşısı satın aldı.

Türkiye aşıları, 81 ildeki vatandaşlarına belirlenen kriterlerle oluşturulan öncelik sırasına göre ücretsiz olarak uyguluyor.

CHP’nin bir girişimi daha kurgu çıktı

Gelişen ve büyüyen Türkiye'nin önünde 'takoz' görevi üstlenen CHP, neden olduğu ölümlerle milletimizin canını yakan koronavirüsü yalan siyasetine alet etti.

CHP yandaşı Halk TV'de yayınlanan ve başrölünde CHP Ordu milletvekili Mustafa Adıgüzel'in olduğu bir tiyatro çevrildi.

Görüntülerde "aşı olmadıklarını" öne süren ve kendini avukat olarak tanıtan bayanın, CHP toplantılarında boy gösterdiği ortaya çıktı.

Böylece son dönemde düzenlediği kurgu olaylar ile gündeme gelen CHP'nin koronavirüs aşısıyla ilgili hazırladığı video da kurgu çıkmış oldu.

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