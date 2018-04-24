CHP'nin beyni öldü, organlarını satıyor!

Sürekli olarak erken seçime hazır oldukları vurgusunu yapan, fakat 24 Haziranda gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimi için halen aday çıkartamayan CHP, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in aday olabilmesi için 15 milletvekilini verecek kadar siyasi iradesizlik gösterdi. Akşener’in “Abudik gubidik ittifaklar içerisinde olmayacağız” demesine rağmen, Kılıçdaroğlu’nun 15 milletvekilini “abudik gubudik” bir ittifak ile İYİ Parti’ye kabul etmesi büyük tepki çekti. Türk siyasi tarihine ikinci Güneş Motel vakası olarak geçen kirli ittifakı Akit’e değerlendiren siyasiler, “CHP’nin beyin ölümü gerçeklemiş siyasi olarak bitmiştir” ifadelerini kullandılar.

SOL ACINASI DURUMDA

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu, “Sol bir partinin genel başkanı aday olamıyor. Aday çıkartamıyor. Bu durum CHP’nin siyasi olarak beyin ölümünün gerçekleştiğinin göstergesidir. Organ bağışında bulunuyor. CHP siyasi olarak bitmiştir” dedi. CHP ile İYİ Parti arasındaki vekil değişiminin Güneş Motel olayını hatırlattığını söyleyen Kuzu, “Güneş Motel pazarlığını da CHP yapmıştı. Bunların genlerinde var. Bu hiçbir siyasi ilkeye dayanmıyor. Tek hedefleri Cumhurbaşkanımızı aşağı indirmek. Sonrası koca bir soru işareti. Kaos. Bu durum bana ikinci Abdülhamid dönemini anımsatıyor. Bütün partiler bir araya geldi, Abdülhamid’i devirdiler. Sonra Osmanlı bugünkünün 24 katı toprağı kaybetti. Bu kalanı da bunlar parçalamak istiyorlar” ifadelerini kullandı.

100 BİN İMZAYI TOPLAYAMADILAR

İYİ Parti’yi de sert sözlerle eleştiren Prof. Kuzu, “Daha önce hiçbir ittifakın içerisinde yer almayacağını söyleyen Akşener sözlerinin üzerinden bir ay geçmeden tam tersini yaptı. Demek ki yüz bin imzayı toparlayamıyor” şeklinde konuştu. Kılıçdaroğlu’nun aday olamayacağını belirten Kuzu, “Kılıçdaroğlu CHP’nin başında dursun. Salı günleri grup toplantılarında hükümete küfretsin. Bir milletvekilliğine fit olmuş durumda” dedi. Bu tarz kirli hamlelerden hiçbir sonuç çıkmayacağını kaydeden Kuzu, “Biz bunların ittifaklarından rahatsız değiliz. Sadece yöntemlerden rahatsızız. Yoksa bu işten herhangi bir şey çıkmaz. Sonuç itibariyle kimin ne olduğu belli” şeklinde konuştu.

DİKTATÖR İFTİRASI ELLERİNDE PATLADI

Solun acınası bir duruma düştüğünü belirten Kuzu, “Kılıçdaroğlu kazanmayacağını çok iyi biliyor. İddiaları yok. Salıdan salıya hükümete sövüyor. Sonra da koltuğunda oturuyor. Sol adına acıyorum” dedi.

Erdoğan’a diktatör iftirası atanların da foyasının ortaya çıktığını kaydeden Kuzu, “Diktatör dedikleri adam seçimleri öne çeker mi? Daha çok kalır. Neden daha öne çeksin, elindeki imkanları kullanır. Neresinden bakarsan bak bitik durumdalar. Onlar açısından siyaseten gelinen noktanın çamurlaştığını gösteriyor” ifadelerini kullandı.

“BİR MİLLETVEKİLİ OLARAK UTANDIM”

AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, “Bir milletvekili olarak üzüntümü ve utancımı belirtmek istiyorum. Milli irade o arkadaşları Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olarak seçti. Bu durumun hiçbir izahı olamaz. Milli iradeye büyük bir saygısızlık yapıldı. TBMM’nin bir vekili olarak aşırı derecede rahatsız ve üzüntülüyüm. Partisini değiştiren arkadaşların yüzünden de bu üzüntüyü okuyabiliyorum. Bu durumun baskı ile yapıldığının en somut göstergesi basın toplantısındaki o milletvekillerinin yüz ifadesidir. Demokrasi adına yapıldığı söylenen bir durumun, tamamen tersi olduğunun bir kanıtı bu yüz ifadeleridir. Bu durum demokrasi tarihimiz açısından kara bir lekedir” diye konuştu.

“ÇİRKİN VE GAYRİ AHLAKİ BİR TUTUM”

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, “Konuşmaya değer bir konu bile değil aslında. Türk siyasetinde görülmemiş, çok çirkin, abes ve gayri ahlaki bir tutum söz konusu. Bunu onaylamam mümkün değil. Güneş Motel’in farklı bir şekli. Keşke Türk siyasetine böyle bir model girmeseydi. İyi Parti’nin 100 bin oy toplayarak seçime girmesi daha doğru olurdu. Böyle bir yöntem Türk siyasetinde uzun yıllar konuşulacak bir konu. Bunu yapanlar tarih önünde bunun hesabını verirler. Cumhur İttifakı’na karşı söylemde bulunanların bu hareketini vatandaşımız değerlendirecektir” yorumunda bulundu.

“BİR TİYATRO OYNANIYOR”

AK Parti Balıkesir Milletvekili Kasım Bostan ise, “Bir tiyatro oynanıyor. Bu tiyatro yeni değil, geçmiş dönemlerde de çok örneklerini gördük. Bir takım operasyonlar ile Türk siyasetine şekil vermeye çalışılan organizasyonlardan bir tanesidir bu durum. Milletimiz bu tür oyunları hiçbir zaman sindiremedi. Artık bu tarzın eski Türkiye’nin oyunları olarak tarihe geçeceğini düşünüyorum. Yeni Türkiye’de bu tür oyunlara yer yok. Türkiye istikametini çizdi” değerlendirmesinde bulundu.

SİYASİ ÇÜRÜMÜŞLÜK

MHP Ankara Milletvekili Mustafa Mit, MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin söz konusu çalışmalarını “Demokrasi nutku atanların, ilkeli ittifaktan bahsedenlerin ayak ve siyasi oyunlara heves etmeleri tam bir çatırdama, tam bir siyasi çürüme halidir” diyerek tanımladığını belirterek, “Milliyetçi Hareket Partisi’nin bir milletvekili olarak parti genel merkezi ne diyorsa onun arkasındayım. Parti genel başkanımız ve genel merkezimiz ne diyorsa ben onun arkasındayım” ifadelerini kullandı.