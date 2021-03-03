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Gündem CHP'nin Bayraktar’a iftirasına tazminat!
Gündem

CHP'nin Bayraktar’a iftirasına tazminat!

CHP’lilerin, İBB’nin Selçuk Bayraktar’ın mütevelli heyeti başkanı olduğu T3 Vakfı’na 41,1 milyon lira para aktardığı iddiasının asılsız olduğu mahkeme kararıyla tescillendi. İddianın ilk sahibi gazeteci Orhan Uğuroğlu’nun T3 Vakfı’na 15 bin lira tazminat ödemesine karar verildi. Skandal haber Akit TV'de yayınlanan Manşetlerin Dili programında masaya yatırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-03 13:34:00 -

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, AK Parti döneminde Selçuk Bayraktar’ın mütevelli heyeti başkanı olduğu T3 Vakfı’na 41,1 milyon lira para aktardığı iddiasının asılsız olduğu mahkeme kararıyla tescillendi. İddianın sahibi gazeteci Orhan Uğuroğlu T3 Vakfı’na 15 bin lira tazminat ödeyecek.  

CHP’lilerin iftirası Akit TV'de yayınlanan ve Murat Alan’ın hazırlayıp sunduğu Manşetlerin Dili programında masaya yatırıldı. Konuya dair çarpıcı yorumlarda bulunan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, skandal haberin kaynağı Orhan Uğuroğlu’nun hortumcu Cem Uzan’ın çalışanı olduğuna dikkat çekti.

CHP’lilerin ‘çamur at izi kalsın’ mantığıyla Selçuk Bayraktar’a iftira attıklarını belirten Karahasanoğlu, bu tarz itibarsızlaştırma çalışmalarının üstünün kapatılmamasına gerektiğine vurgu yaptı.

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