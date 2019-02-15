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CHP’nin Bayraklı adayı Sandal’dan Bayraklı halkına teşekkür

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bayraklı belediye başkan adayı Serdar Sandal, seçim çalışmalarına hızlı başlarken, adaylığının açıklanmasının ardından binlerce Bayraklılı ile buluşan Sandal’ın projeleri de ilgi görüyor.

15 Şubat 2019 Cuma 15:41
CHP’nin Bayraklı adayı Sandal’dan Bayraklı halkına teşekkür

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bayraklı belediye başkan adayı Serdar Sandal, seçim çalışmalarına hızlı başlarken, adaylığının açıklanmasının ardından binlerce Bayraklılı ile buluşan Sandal’ın projeleri de ilgi görüyor.


"Bayraklıyı Bayraklılar yönetecek" diyen CHP’nin Bayraklı belediye başkan adayı Serdar Sandal, seçim çalışmalarını hızlandırdı. Sandal, ziyaretleri sırasında, ilçede yaşayan hiçbir vatandaş arasında ayrım yapılmayacağını, Bayraklı halkının birlik ve beraberlik içerisinde huzurla yaşaması için çalışacaklarını söyledi.


İzmir kent merkezinin Bayraklı olarak planlı bir biçimde gelişmesi adına projeler gerçekleştireceklerini ifade eden Sandal, "Bayraklı’nın kendi kent kimliğini oluşturması, Karşıyaka ve Bornova’nın gölgesinde kalmadan; insana, doğaya ve İzmir’e uygun bir modelle gelişmesi, büyümesi için yorulmadan hep birlikte çalışacağız. Şundan emin olunsun ki İzmir’in kalbi Bayraklı’dan atacak" dedi.


Geçtiğimiz pazartesi günü Sevgi Yolu’nda binlerce Bayraklılı’nın bir araya geldiği buluşma için de teşekkür eden Sandal, şöyle devam etti:


"CHP İzmir Milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç, Atila Sertel, Kamil Okyay Sındır’a, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Cemalettin Alper ve ilçe örgütüne; CHP Bayraklı belediye başkan aday adaylarına, İYİ Parti Bayraklı İlçe Başkanlığı’na ve sevinçleriyle, coşku ve umutlarıyla bizi yalnız bırakmayan, bizimle birlikte aynı heyecanı ve mutluluğu paylaşan tüm vatandaşlarımıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum."

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 15:41
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