0553 313 94 23

CHP’nin Bayraklı adayı Sandal, vizyon projesini açıkladı

CHP Bayraklı Belediye Başkan adayı Serdar Sandal, seçim çalışmalarına hızlı başladı.

18 Şubat 2019 Pazartesi 16:25
CHP’nin Bayraklı adayı Sandal, vizyon projesini açıkladı

CHP Bayraklı Belediye Başkan adayı Serdar Sandal, seçim çalışmalarına hızlı başladı. Bayraklı Sevgi Yolu’nda vatandaşlarla bir araya gelen Sandal, bu buluşmanın ardından Bayraklı İlçe Örgütü ile birlikte mahalle temsilcileriyle toplantı gerçekleştirerek, "Bayraklı’yı 10 yıl içinde dünyanın marka kenti haline getireceğiz. Temel ve vizyon projemiz; ‘Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti Bayraklı’dır" dedi.


CHP Bayraklı Belediye Başkan adayı Serdar Sandal, çalışmalarına devam ediyor. Sandal, bu kapsamda Bayraklı Sevgi Yolu’nda vatandaşlarla bir araya geldi ve sorunlarını dinledi. Sandal, bu programın ardından da Bayraklı İlçe Örgütü ile birlikte mahalle temsilcileriyle toplantı yaptı.


31 Mart seçimlerine yönelik değerlendirme ve planlamaların yapıldığı toplantıda Sandal, Bayraklı’da gerçekleştireceği projeleri de anlattı. Bayraklı’nın doğru, sağlıklı gelişmesi için mücadele edeceklerini söyleyen Sandal, "Bayraklı’yı en geç 10 yıl içerisinde sadece İzmir ve Türkiye’nin değil dünyanın marka kenti haline getireceğiz. Bayraklımızın kendi kent kimliği ile tüm dünyada tanınmasını ve dimdik ayakta durmasını sağlayacağız" dedi.



"Temel ve vizyon projemiz; ‘Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti Bayraklı’dır"


Mustafa Kemal Atatürk’ün dünyada çocuklara ve gençlere bayram hediye etmiş tek lider olduğuna dikkat çeken Serdar Sandal, Bayraklı’nın dünya çocukları ve gençlerinin merkez kenti olacağını aktararak, Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti Bayraklı projesinin temel ve vizyon projesi olduğunu da toplantıda açıkladı.


Bayraklı halkı ile birlikte çalışarak Bayraklı’yı ileriye taşıyacaklarını belirten Sandal şu şekilde konuştu:


"Bayraklı’da her şeyi birlikte yapacağız. Hiç kimseyi, hiçbir şekilde ötekileştirmeyeceğiz. Şundan emin olun; ne yaparsanız yapın, ne olursa olsun, hangi parti içerisinde olmuş olursanız olun kimsenin ekmeği ile oynamayacağız, aksine herkesin ekmeğini büyüteceğiz. Bayraklı’nın tüm mahallelerini kapı kapı, sokak sokak hep beraber gezeceğiz. Vatandaşlarımızla konuşacağız, onların sorunlarını ve isteklerini dinleyeceğiz ve 31 Mart akşamı bu mutlu zaferi hep birlikte yaşayacağız” diyerek sözlerini tamamladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 16:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şırnak'ta PKK'lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi
    1. Şırnak'ta PKK'lı teröristlere ait..
    2. Sakarya'da terör propagandasına..
    3. Bozüyük Belediyesi İtfaiye..
    4. 2019 yatırım programı belli oldu!..
    5. Esnafla buluşan Başkan Babaş: “Yeni..
    6. "Trump'ın açıklaması YPG'nin dünyaya..
    7. Vatandaştan tanzim satış noktalarına..
    8. Vali İbrahim Akın: "İnsanlığın..
    9. Patnos’ta iki aile arasında silahlı..
    10. Trabzonspor'da Ağaoğlu özür diledi
    11. Şehit ailesinden şehidine özel oda
    12. SASKİ’den Kilis’e vidanjör
    13. Sahne Eseri Yazma Yarışması’nda son..
    14. Bakan Selçuk: "Eğitimi yerel..
    15. Asayiş uygulamasında 4 araca 6 bin 618..
    16. SAÜ’de Multimedya Atölyesi Sergisi..
    17. Bim aktüel ürünler kataloğu | Bim..
    18. AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediyesi..
    19. Ukrayna'da öldürülen tır şoförünün..
    20. Sapık baba, öz kızını kendisini tahrik..
    Suriye'de kriz çıkaracak hamle! Hem altınları hem de teröristleri kaçırdılar
    Suriye'de kriz çıkaracak hamle! Hem altınları hem de teröristleri kaçırdılar
    Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
    Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
    Esed: ABD sizi korumayacak
    Esed: ABD sizi korumayacak
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!