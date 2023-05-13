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Gündem "CHP’nin başı buysa vah yazık bize" demişti! Celal Şengör'ü çıldırttılar! Oyumu ona vereceğim
Gündem

"CHP’nin başı buysa vah yazık bize" demişti! Celal Şengör'ü çıldırttılar! Oyumu ona vereceğim

Yeniakit Publisher
2023-05-13 16:40:00 - 2023-05-13 17:07:01
"CHP’nin başı buysa vah yazık bize" demişti! Celal Şengör'ü çıldırttılar! Oyumu ona vereceğim

Ünlü deprem bilimci Prof. Dr. Celal Şengör adına sosyal medyada bir açıklama yayınlanarak "Oyum Sinan Oğan'a" dediği iddiası dolaşıma sokuldu. Şengör, Fatih Altaylı aracılığıyla bir video yayınlayıp, "Bu yapılan ahlaksızlıktır. Benim oyum Kemal Kılıçdaroğlu'na" dedi.

Ünlü deprem bilimci Prof. Dr. Celal Şengör adına sosyal medyada bir açıklama yayınlanarak "Oyum Sinan Oğan'a" dediği iddiası dolaşıma sokuldu. Şengör, Fatih Altaylı aracılığıyla bir video yayınlayıp, "Bu yapılan ahlaksızlıktır. Benim oyum Kemal kılıçdaroğlu'na" dedi.

Seçime saatler kala ünlüler arasındaki oy tercihini açıklama yarışı sürüyor. Sosyal Medyada Prof. Dr. Celal Şengör adına "Benim oyum Sinan Oğan'a" şeklinde yapılan paylaşımların sahte olduğu ortaya çıktı. Şengör, Habertürk yazarı Fatih Altaylı aracılığıyla video mesaj yayınlayıp ateş püskürdü. Fatih Altaylı, Celal Şengör'ün açıklamasını şu notla duyurdu:

"Şimdi Celal Şengör aradı. Sosyal medyada oyunu Sinan Oğan’a vereceği şeklindeki paylaşımı görmüş ve çok sinirlenmiş. “Oyumu Kemal Kılıçdaroğlu’na vereceğimi lütfen duyur. Oyum Kemal Beye” diye yazmamı rica etti. Geçen hafta da Canan Kaftancıoğlu’na sandık görevlilerinize kumanya yollayayım mı diye sormuştu."

Bilindiği gibi, Şengör, geçmişte "Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir öğle yemeği yedim. Yanından ayrılırken çok üzüntülü ayrıldım. Çok samimi söylüyorum size. Dedim, Atatürk'ün partisinin başı buysa vah yazık bize. Gittik gürültüye" ifadelerini kullanmıştı. 

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