CHP'nin Barzani'ye ziyareti o tweeti akıllara getirdi

Hükümeti Barzani ile görüştüğü için sık sık suçlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz yıllarda attığı bir tweette, "Bazani'nin ayağına gidildi, Şivan Perwer türkü söyledi; gözyaşları sel oldu. Gezi'de ölen fidanlarımıza bir damla bile akmayan gözyaşları!" diyerek eleştirmişti.

Barzani'nin kapısını çaldılar

Barzani ile görüştüğü için hükümet yetkililerini suçlayan CHP yönetimi Kılıçdaroğlu hariç neredeyse tam kadro Barzani'nin kapısını çaldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı başkanlığındaki heyet; Erbil'de eski Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı KDP Genel Başkanı Mesud Barzani ve bölgesel yönetim yetkilileri ile bir araya geldi. Heyet ayrıca Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani, eski Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari ve KDP Genel Sekreteri Fadhil Mirani ile de görüştü.

"İyi niyet temennisinde ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu"

Heyet Başkanı Salıcı’ya; CHP Dış Politika Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, Parti Meclisi üyesi Nevaf Bilek, Prof. Dr. Mehmet Hasan Eken ile Enver Ömür Polat eşlik etti. CHP’den görüşmeler hakkında yapılan açıklamada, şu bilgiler verildi:

“Yapılan görüşmelerde karşılıklı iyi niyet temennisinin ardından Salıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun selamlarını iletti. Görüşmelerde Ortadoğu ve yakın bölgeye ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu."