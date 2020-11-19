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Gündem CHP’nin “barlar sokağı” suç yuvası!
Gündem

CHP’nin “barlar sokağı” suç yuvası!

CHP’li belediyenin alkol üssüne çevirmek için uğraştığı 50 içkili mekanın bulunduğu 8 caddede, son 3 yılda, 6 kasten öldürme, 959 kasten yaralama, 61 cinsel saldırı olayı meydana geldiği, gürültü, kavga, rahatsızlık verme konularında ise bölge hakkında 16 bin 971 adet şikayet bulunduğu ortaya çıktı. Kaymakamlığın olumsuz raporunu hiçe sayan, vatandaşların tepkilerini umursamayan Odunpazarı Belediyesi’nin 92 yeni içkili mekanı daha açmak için harekete geçmesi, “Suç yuvalarına yenilerini mi ekleyecekler. Bu bar ve içki sevdası niye?” sorularına yol açtı.

Yeniakit Publisher
2020-11-19 10:07:00 -
CHP’nin “barlar sokağı” suç yuvası!

 Hasan Eğrigöz  Ankara 

Eskişehir’de CHP’li Odunpazarı Belediyesi tarafından barlar sokağına dönüştürülmek istenen üniversite, lise, ilkokul, gençlik merkezi, cami ve askeri tesisin bulunduğu 8 cadde ve sokağın bulunduğu 50 içkili mekanın suç yuvası olduğu raporlarda açıkça ortaya konulmasına rağmen belediye tarafından 92 içkili işyeri daha açılmak isteniyor. Odunpazarı Kaymakamlığı’nın 15 sayfalık olumsuz raporuna, vatandaş ve sivil toplum kuruluşlarının tepki ve rahatsızlığına aldırış etmeden barlar sokağı rezaletinden vazgeçmeyen Odunpazarı Belediyesi’nin 92 içkili mekan açtıracağı bölgede son 3 yılda, 6 öldürme, 959 yaralama, 61 cinsel saldırı olayı meydana geldiği, gürültü, kavga, rahatsızlıktan 16 bin 971 şikayet olduğu ortaya çıktı.


Yeni Akit Gazetesi
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