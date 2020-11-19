CHP’nin “barlar sokağı” suç yuvası!

Hasan Eğrigöz Ankara

Eskişehir’de CHP’li Odunpazarı Belediyesi tarafından barlar sokağına dönüştürülmek istenen üniversite, lise, ilkokul, gençlik merkezi, cami ve askeri tesisin bulunduğu 8 cadde ve sokağın bulunduğu 50 içkili mekanın suç yuvası olduğu raporlarda açıkça ortaya konulmasına rağmen belediye tarafından 92 içkili işyeri daha açılmak isteniyor. Odunpazarı Kaymakamlığı’nın 15 sayfalık olumsuz raporuna, vatandaş ve sivil toplum kuruluşlarının tepki ve rahatsızlığına aldırış etmeden barlar sokağı rezaletinden vazgeçmeyen Odunpazarı Belediyesi’nin 92 içkili mekan açtıracağı bölgede son 3 yılda, 6 öldürme, 959 yaralama, 61 cinsel saldırı olayı meydana geldiği, gürültü, kavga, rahatsızlıktan 16 bin 971 şikayet olduğu ortaya çıktı.