CHP'nin Barış Pınarı Harekatı tanımı İBB Meclisi’ni böldü

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nde bulunan siyasi parti grupları, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili ortak deklarasyon yerine ayrı deklarasyon yayımladı.

AK Parti ve MHP, ortak deklarasyon yayımlarken, CHP ile İYİ Parti ayrı ayrı açıklama yaptı. CHP’nin diğer partilerden farklı olarak terörle mücadele amaçlı yürütülen harekâtı ‘savaş’ diye nitelemesi tepkilere neden oldu. CHP grubu adına yapılan açıklamada, ‘Emperyalizmin çıkarları uğruna askerlerimizin bir savaşa gönderilmesi üzücüdür’ ifadeleri yer aldı.

AK Parti ve MHP'den ortak deklarasyon

İBB Meclisi ekim ayı toplantılarının ilk günü, şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. AK Parti İBB Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, AK Parti ve MHP’nin imzaladığı ortak metni okudu. Harekatın, Türkiye için tercih değil zorunluluk olduğunu, sınırda oluşturulmak istenen terör koridorunun ülke için tehdit olduğunu belirten Gökkuş, Barış Pınarı Harekatının en önemli unsurlarından birinin de Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması olduğunu vurguladı.

Gökkuş, “Türkiye, Suriye halkının ve Türk halkının güvenliğini, refahını ve huzurunu istemektedir. ‘Barış Pınarı Harekatı’ bu çerçevede değerlendirilmedir. Bu çerçevede belediye meclisi olarak ‘Barış Pınarı Harekatı’nda kahraman Mehmetçiğin yanında olduğumuzu bildiriyoruz. İnanıyoruz ki gün, her türlü siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak, bir ve beraber olma günüdür. Çünkü söz konusu olan milli güvenliğimizdir, ülkemizin bekasıdır. Harekatın başarıyla tamamlanacağına yürekten inanıyor, fedakar askerimize muvaffakiyet diliyoruz” dedi.

İBB Meclisinde CHP rezaleti!

CHP’li Meclis üyesi Ali Gökmen’in okuduğu bildiride ise özetle şöyle denildi:

“Misak-ı Milli sınırlarımızı korumak, halkımızın güvenliğini sağlamak, ülkemizi iç ve dış düşmanlara karşı savunmak, ordumuzun temel görevidir. Ancak emperyalizmin çıkarları uğruna askerlerimizin bir savaşa gönderilmesi üzücüdür. Keşke komşularımızda iç savaşlar başladığında ülkemizi yöneten irade, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ sözlerine azıcık değer verseydi. Tek yapmamız gereken, sınırlarımızın güvenliğini sızmalara ihtimal vermeyecek düzeyde güvenli hale getirmektir. Ne bu taraftan Suriye’ye geçişlere ne de Suriye’den bu tarafa geçişlere izin vermemeliydik. Şu an için en büyük dileğimiz, şehit haberlerinin gelmemesi ve en kısa sürede askerlerimizin sağ salim bir şekilde evlerine dönmeleridir. ‘Barış Pınarı Harekatı’ adı altında yapılan bu operasyonda Allah, ordumuzun yardımcısı olsun.”

İYİ Parti: Bugün tek bir parti var

CHP grubunun bildirisinin ardından İYİ Parti İBB Meclis Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan da konuşma yaptı.

Harekatı desteklediklerini vurgulayan İYİ Parti’li Özkan, “İYİ Parti’nin ‘Barış Pınarı Harekatı’na bakışı ve duruşu, Genel Başkanımız Meral Akşener’in ‘Bugün tek bir parti vardır o da ‘Albayrak Partisi’dir’ söylemine tam bağlılıktır. Bu vesile ile ‘Barış Pınarı Harekatı’nda hayatını kaybeden kahraman şehitlerimize yüce Allah’tan rahmet, ailelerine ve büyük Türk milletine başsağlığı, yaralanan Mehmetçiğimize de acil şifalar diliyorum. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı, Türk devletini terör örgütüyle diyaloğa çağıran sözleri yüzünden kınıyorum. Bunun cevabını KKTC halkı, eninde sonunda verecektir ve buna karşın gerçek bir Türk devlet adamı sorumluluğunda KKTC Başbakanı Sayın Ersin Tatar’ın ‘Barış Pınarı Harekatı’ konusundaki sorumlu açıklamaları için de İYİ Parti grubum adına kutluyorum” dedi.