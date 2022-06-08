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Ekonomi CHP'nin asgari ücret teklifi belli oldu
Ekonomi

CHP'nin asgari ücret teklifi belli oldu

Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılması beklenirken, muhalfet partilerinden zam önerileri gelmeye başladı. CHP muhtemel ara zam için 5 bin 250 TL teklifinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-06-08 13:49:00 -
CHP'nin asgari ücret teklifi belli oldu

Gıda fiyatlarındaki artış, sonrası enflasyon rakamlarının yüzde 70'leri geçmesinin ardından birçok kalemde fahiş fiyat artışları yaşandı.

Alım gücünün düşmesi sonrası hükümet kanadı da asgari ücrete ara zammı gündemine aldı.

Zam sinyali verildi

Geçtiğimiz gün de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, emekli ve asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulunurken; 3600 ek sorunundan sonra asgari ücret sorununun da çözüleceğini ima edip "Enflasyon karşısında sabit gelirliyi, dar gelirliyi ezdirmemek, hakkını savunabilmek, gelirlerini daha artırıcı birtakım tedbirler almak da hükümetin işi. Bu konuda da sırayla yavaş yavaş hepsi geliyor. Dün iki müjde vardı, önümüzdeki günlerde yine gelir. Sabır." ifadelerini kullandı.

İlk öneri CHP'den

Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışlarıyla dar gelirlerinin alım gücünü iyileştirmek için yapılacak asgari ücrete ara zam için de muhalefet partilerinden rakam önerileri gelmeye başladı.

İlk rakam önerisi geçtiğimiz haftalarda CHP'den gelirken; ana muhalefet partisi yayınladığı raporla asgari ücretin 5 bin 225 lira olmasını talep etti.

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Yorumlar

Garip

Bu chp li belediyeler isci ayligini neden odemiyor adamlar isci parasini heykel yapimina veriyor utanmadan zam diyor once iscileri neden grevde girev zam icin yapilir chp li belediye iscileride aylik alamiyoz diye,,hersey guzel oldu,ankarayada deniz gelmisen sonunda:):))
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