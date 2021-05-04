CHP'nin arka bahçesi 36 baro harekete geçti: EGM'nin ses ve görüntü genelgesi için Danıştay'a başvurdular!

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Malum barolar, Emniyet Genel Müdürlüğünün, toplumsal olaylarda gazeteciler haricindeki kişilerin, kötü niyetle görüntü almasını engellemeye yönelik genelgesine de karşı çıktı. Aralarında eşcinsel sevici Ankara, İstanbul ve İzmir barolarının da olduğu 36 baro, genelgenin iptali için Danıştay'a başvurdu.

'Kanunsuz emir'

Barolar tarafından yapılan başvuruda genelgenin kanunsuz emir olduğu iddia edilirken, Anayasa’nın 137. maddesinin 'konusu suç teşkil eden emir, hiçbir surette yerine getirilmez, yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz' hükmü öne sürüldü.

36 baro şöyle

Genelgenini iptali için; Adana, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bingöl, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kocaeli, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Ordu, Samsun, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli ve Van baroları dava açtı.

Emniyet Genel Müdrülüğü tarafından yayımlanan genelge