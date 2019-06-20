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CHP’nin arka bahçeleri devrede! Bir tek “İmamoğlu’na oy verin” demedikleri kaldı

Meslek mensuplarından topladıkları haraçlarla milli iradeye ve manevi değerlere savaş açan sözde meslek örgütleri, 23 Haziran seçimleri için yine CHP’nin lehine çağrılara başladılar. Marjinal sol örgütlerin yuvası haline gelen Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), bugün yayınladığı bildiride 23 Haziran seçimi için CHP yandaşlığının gereğini yerine getirdi.

20 Haziran 2019 Perşembe 15:58
CHP’nin arka bahçeleri devrede! Bir tek “İmamoğlu’na oy verin” demedikleri kaldı

 Yusuf Kenan Çakır  yeniakit.com.tr 

Zorla topladığı haraçlarla meslek mensuplarının iliğini sömüren TMMOB ve benzeri meslek odaları ile ilgili yasal bir düzenleme halen yapılmazken, CHP’nin arka bahçesi gibi çalışan odalar yine milli iradeye karşı CHP’nin safında yandaşlık yapmaya devam ediyorlar.

YSK’nın kararını hazmedemediler

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), bugün yayınladığı bildiride YSK’nın 31 Mart İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini iptal eden kararını hazmedemediğini şu ifadelerle ortaya koydu:

16 Milyonu aşkın yurttaşımızın yaşadığı İstanbul’da 31 Mart’ta gerçekleştirilen Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin hukuk dışı gerekçelerle iptal edilmesi nedeniyle 23 Haziran Pazar günü yeniden sandık başına gidilecek. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde ve sonrasında yaşananlar, demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçmiştir.

Seçim hukukunun ülkenin doğusunda farklı batısında farklı, iktidar partisi  için farklı muhalefet partileri için farklı uygulandığı, Yüksek Seçim Kurulunun kendi eski kararlarıyla dahi çelişkili kararlar aldığı, seçmen iradesinin gasp edildiği,  hukukun açıkça çiğnendiği bu seçim süreci  yurttaşlarımızın seçimlere ve seçim kurullarına güvenini derinden sarsmıştır.

Seçme/seçilme hakkı ve seçim süreçlerinin demokratik bir şekilde işletilmesi yurttaşların siyasete katılımının en temel unsurudur. Cumhuriyetimizin bu en önemli kazanımının elimizden alınması demokrasiye vurulan en büyük darbedir.

Bir tek “Oylar İmamoğlu’na” demediler

YSK’nın iptal kararını CHP ağzıyla “demokrasiye vurulan darbe” olarak değerlendiren TMMOB yönetimi, 23 Haziran seçiminin bir oylama değil demokrasiye ve cumhuriyete sahip çıkma sorumluluğuna dönüştüğünü öne sürdü. TMMOB yönetimi, CHP yandaşlığını ortaya koyduğu bildiriyi şu ifadelerle noktaladı:

Demokrasinin büyük bir yara aldığı bu süreçte tüm üyelerimizi ve halkımızı demokrasiye ve hukuka sahip çıkmaya çağırıyoruz. 23 Haziran’da oy kullanalım, sandıklara ve demokrasiye sahip çıkalım!

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 15:58
  1. TMMOB
  2. CHP
  3. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)
  4. 31 Mart İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri
  5. Büyükşehir Belediye Başkanlığı
  6. 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri
  7. 23 Haziran seçimi
  8. CHP yandaşlığı
  9. milli irade

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