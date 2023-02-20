CHP'nin arka bahçeleri depremzedelere açılsın

Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran ve ‘asrın felaketi’ olarak tarihe geçen büyük deprem sonrası, devlet tüm imkânlarını seferber ederken, muhalefet medyası ve STK görünümlü kuklaları, ellerinde tuttukları devasa tesisleri depremzedelerden adeta gizliyor.

‘Saray depremzedelere açılsın’ diyerek algı operasyonu çeken, acil ihtiyaç kapsamında evsiz kalan vatandaşların KYK yurtlarına yerleştirilmesini siyaset malzemesi yapan malum zihniyet ile arka bahçesi konumundaki oda ve sendikaların, sayısız misafirhanesine, otel ve dinlenme tesisine, tek bir depremzedeyi kabul etmediği ortaya çıktı.

Her fırsatta hükümeti hedef alan Türkiye Barolar Birliği ile CHP’nin arka bahçesi durumundaki TTB, DİSK, TMMOB gibi oda ve sendikalar, Koç Topluluğu’nun otel ve misafirhanelerinin kapılarını depremzedelere açmadığı bildirildi. Yine TÜSİAD üyesi milyar dolarlık şirketler “Tek Yürek Türkiye” kampanyasına bile komik rakamlarla göstermelik bağışlarda bulundu. İşte onlardan bazıları...

Otel işletmecisi gibiler

CHP yandaşlığı ile bilinen DİSK’e bağlı sendikalarında birçok sosyal tesisi ve oteli bulunuyor. DİSK’e bağlı Genel İş Sendikası, Balıkesir Burhaniye ilçesinde Artemis Tatil Köyü, Abdullah Baştürk dinlenme tesisleri adlı bir sosyal tesis işletiyor. Bu tesislerin 200 aileye barınma hizmeti verebileceği belirtiliyor.

DİSK’e bağlı Birleşik Metal İş Sendikası ise adeta otel işletmeciliği yapıyor. Sendikanın Balıkesir ve İzmir Çeşme’de iki adet oteli ve misafirhanesi bulunuyor. Çeşme’de 2021 yılında açılan İoanya otel, yarı olimpik havuzları, spor tesisleri, 1000 kişilik yemek çıkabilen mutfağı ve restoranlarıyla 5 yıldızlı hizmet veriyor. Tesis, sendikacılıktan ziyade emekçilerin aidatlarıyla turizm işletmeciliğine odaklandığını ispatlıyor. Balıkesir Gönen’de bulunan denize sıfır Kemal Türkler Eğitim ve Tatil Sitesi aile odası şeklinde bağımsız bölümlerden oluşuyor. Tesis depremzedelere açılabilecekken boş tutuluyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türk Metal Sendikası’nın da Türkiye’nin çeşitli yerlerinde 4’ü faaliyette olmak üzere 5 oteli bulunuyor. 7 tane de sosyal tesis ile işçi evi olduğu ifade ediliyor.. Bu tesislerde de 700 ailenin rahatça misafir edilebileceği ifade ediliyor.

Vesayetçi odalardan ses yok

CHP’nin bir diğer arka bahçesi Türkiye Barolar Birliği (TBB)’ne ait Litai Konukevi’nde 60 adet standart oda bulunuyor. Lüks tesisin kapılarının depremzedelere kapalı olduğu belirtiliyor.

TMMOB üyesi mühendis, mimar, şehir plancıları ve yakınlarının konakladığı Teoman Öztürk Sosyal Tesisi ise 6’sı yatakhane katı ve çatı katı olmak üzere toplam 8 kattan oluşuyor. Onlarca aileyi misafir edebilecek tesisin sadece TMMOB üyelerine hizmet verdiği biliniyor.

İş Bankası'nın konuk evleri

CHP’nin hissedarı olduğu onlarca milyarlık varlığa sahip İş Bankası’nın ise 176 misafir kapasiteli Tuzla TUTOM Konuk evi ile İŞ Bankası Yelkenkaya Tesisleri ve İŞ Bankası Çeşme dinlenme tesisi adında üç adet konuk evi mevcut. Yine birçok ilde benzeri tesisleri bulunduğu ifade ediliyor. Bu konuk evlerinin de geçici süreliğine depremde evini kaybetmiş vatandaşlara açılması talep ediliyor.

"Gezi" zekalı Koç neyi bekliyor?

Koç Topluluğu bünyesinde faaliyet gösteren ve lobisi Gezi olayları sırasında çapulcuların sığınağına dönüşen Divan Oteli de binlerce depremzedenin acil ihtiyacını giderebilecek bir konumda bulunuyor. 17 adet oteli bulunan şirketler topluluğunun, depremin yaşandığı Diyarbakır, Adana ve Gaziantep’te yüzlerce yatak kapasiteli üç adet devasa binası bulunuyor.

TÜRK İŞ de katkı sunabilir

En önemli işçi sendikalarından biri olan Türk-İş ve iştiraklerinin de onlarca tesisi bulunuyor. Çimse-İş Sendikası Ankara Otel Tesisi, TES-İŞ Akçay Tesisleri, TES-İŞ Misafirhaneleri Genel Merkez Konuk Evi, TES-İŞ Ulus Misafirhanesi, TES-İŞ Mersin Eğitim ve Sosyal Tesisleri, TES-İŞ Didim Eğitim ve Dinlenme Tesisleri, Birleşik Metal İş Gönen Kemal Türkler Eğitim ve Tatil Sitesi, TARIM-İŞ Sendikası Ankara ve İstanbul Konukevleri olmak üzere sendikalara ait düzinelerce sosyal tesis ve misafirhane bulunuyor. Bu tesislerin de binden fazla aileye kucak açabileceği belirtiliyor.