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Gündem CHP'nin anketçisi böyle isyan etti: Sünepeliğe bakın
Gündem

CHP'nin anketçisi böyle isyan etti: Sünepeliğe bakın

Bir televizyon kanalına konuk olan CHP'nin anketçisi Hakan Bayrakçı, Mustafa Kemal'e "Dersim katliamcısı" diyen CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'a parti yönetiminin ses çıkarmadığını söyleyerek "Sünepeliğe bakın" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-12 23:43:00 - 2021-10-12 23:43:41

CNN Türk'te Başak Şengül moderatörlüğünde yayınlanan Akıl Çemberi programına konuk olan CHP'nin anketçisi Hakan Bayrakçı, Mustafa Kemal'e "Dersim katliamcısı" diyen CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal hakkında konuştu.

"Sünepeliğe bakın"

Orhan Sarıbal hakkında CHP yönetiminden ses çıkmadığını dile getiren Bayrakçı, "Özgür Özel de 'Evet biz bir ayıp yaptık ama konuştuk, barıştık' diyor. Sünepeliğe bakın" dedi.

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