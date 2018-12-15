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CHP'nin Ankara ve İstanbul adayları ile ilgili bomba iddia!

Yerel seçimlere İYİ Parti ile ittifak yaparak girecek olan CHP'de, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adayların kesinleştiği iddia edildi.

15 Aralık 2018 Cumartesi 15:05
CHP'nin Ankara ve İstanbul adayları ile ilgili bomba iddia!

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) İYİ Parti ile seçim ittifakında mutabakata varmasının ardından gözler özellikle büyük şehirlerin adaylarına çevrildi.

Ankara adayı Mansur Yavaş, İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu

Yerel seçimlerde İYİ Parti ile ittifak yoluna giden CHP'de, Ankara için Mansur Yavaş, İstanbul için deEkrem İmamoğlu'nun adaylıklarının kesinleştiği iddia edildi.

İmamoğlu için ayrı lansman yapılacak

CHP'nin İstanbul'dan aday göstereceğiEkrem İmamoğlu’nun isminin açıklanmasının özel bir tanıtım toplantısı düzenlenerek tek başına yapılacağı da öne sürüldü.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 15:05
  1. CHP
  2. yerel seçimler
  3. Ankara ve İstanbul adayları
  4. Ekrem İmamoğlu
  5. Mansur Yavaş

YORUM YAZ

  • Kemal DindarKemal Dindar1 sa önce
    Her parti dindar birini aday göstermeye mi çalışıyor? İmamoğlu buna örnek mi?
  • Şahin Aydemir Şahin Aydemir 6 sa önce
    Yakışmıyor kardeşim size...
  • Zafer 61Zafer 616 sa önce
    Bu nasıl bir haber tarzı. başlıkta İstanbul ve Ankara için adaylar kesinleşti diyorsunuz, haberin içeriğinde iddia edildi diye haber yapıyorsunuz .lütfen Güven sarsmayın.
  • Dalga geçmek:Dalga geçmek:7 sa önce
    Başlık; 'adaylar belli oldu...
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