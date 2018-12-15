CHP'nin Ankara ve İstanbul adayları ile ilgili bomba iddia!

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) İYİ Parti ile seçim ittifakında mutabakata varmasının ardından gözler özellikle büyük şehirlerin adaylarına çevrildi.

Ankara adayı Mansur Yavaş, İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu

Yerel seçimlerde İYİ Parti ile ittifak yoluna giden CHP'de, Ankara için Mansur Yavaş, İstanbul için deEkrem İmamoğlu'nun adaylıklarının kesinleştiği iddia edildi.

İmamoğlu için ayrı lansman yapılacak

CHP'nin İstanbul'dan aday göstereceğiEkrem İmamoğlu’nun isminin açıklanmasının özel bir tanıtım toplantısı düzenlenerek tek başına yapılacağı da öne sürüldü.